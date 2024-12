Morre Olivia Hussey Eisley, protagonista de 'Romeu e Julieta', aos 73 anos

Olivia Hussey Eisley morreu aos 73 anos, nesta sexta-feira (27), nos EUA. A atriz ganhou fama por ser a protagonista do filme "Romeu e Julieta", dirigido por Franco Zeffirelli, em 1968.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela família da artista nas redes sociais. "Olivia era uma pessoa notável cujo calor, sabedoria e gentileza tocaram a vida de todos que a conheceram", diz a publicação feita no perfil oficial da artista no Instagram. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares.

Olivia viveu uma vida cheia de paixão, amor e dedicação às artes, espiritualidade e gentilezas com os animais, segundo anúncio. "Atriz deixa para trás uma família amorosa — seus filhos, Alex, Max e India, seu marido de 35 anos, David Glen Eisley, e seu neto, Greyson, e um legado de amor que será para sempre estimado em nossos corações."

A família pede privacidade neste momento e agradece orações dos fãs. "Enquanto lamentamos essa imensa perda, também celebramos o impacto duradouro de Olivia em nossas vidas e na indústria."

Olivia Hussey foi casada três vezes. A primeira entre 1971 e 1978 com Dean Paul Martin, com quem teve um filho, Alexander. Entre 1980 e 1989, foi casada com o músico japonês Akira Fuse, com quem também teve um filho, Maximillian Fuse. Ela permanecia em um relacionamento com David Glen Eisley desde 1991. Neste casamento nasceu India Eisley, 31, também atriz.