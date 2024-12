Documentário mostra a maior frustração de George Michael

Esta é a newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

George Michael e Andrew Ridgeley, a dupla britânica Wham!, iriam encerrar o ano de 1984 como um dos maiores grupos pop daquela temporada. Num obstinado desejo de conseguir o single número um nas paradas da semana de Natal, Michael escreveu 'Last Christmas', canção pop sobre uma desilusão amorosa em época natalina.

A dupla tinha confiança total em chegar ao topo, mas, na mesma semana, estrelas de vários grupos ingleses, inclusive o Wham!, se juntaram num efêmero grupo chamado Band-Aid e gravaram o single 'Do They Know It's Christmas?', com renda voltada para combater a fome na Etiópia. Por causa disso, a música do Wham! ficou apenas no segundo lugar.

O divertido documentário da Netflix mostra o reencontro de todo mundo que participou da gravação do clipe de 'Last Christmas'. São muitas imagens de arquivo e depoimentos ancorados por Andrew Ridgeley, mostrando a história cheia de surpresas de um single que 39 anos depois chegou finalmente ao primeiro lugar, em 2023.

'Wham!: Last Christmas Unwrapped', 2024

Direção Nigel Cole

Elenco George Michael, Andrey Ridgeley

Classificação livre

Onde Disney+ (Trailer)

Já disponível na sua tela...

O palhaço assassino em momento Papai Noel

'Terrifier' foi um filme indie de terror que surpreendeu pela brutalidade inesgotável de seu palhaço assassino. O 2º filme tratou apenas de aumentar a quantidade de ketchup nas cenas. Já o 3º longa da franquia tenta aplicar à maratona de crimes horrendos uma história um pouco mais construída, dessa vez ligando o palhaço à figura de Papai Noel. Não é exatamente um filme natalino típico, mas é um terror divertido. 'Terrifier 3', 2024 | Direção - Damien Leone | Elenco - Lauren LaVera, David Howard Thornton, Antonella Rose | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV+, ClaroTV+, Amazon Video

O relacionamento abusivo no centro da trama

No momento em que a denúncia de Blake Lively contra um cineasta coloca novamente holofotes sobre a relação abusiva de um diretor com sua atriz, é interessante assistir a um dos filmes menos conhecidos e mais interessantes de Hector Dhalia. 'Anna' mostra o comportamento dominador de um diretor de teatro com as atrizes de uma nova montagem de 'Hamlet'. Dhalia conduz muito bem o elenco num roteiro guiado de nuances sutis, mas contundentes. 'Anna', 2019 | Direção - Heitor Dhalia | Elenco - Bela Leindecker, Boy Olmi | Classificação - 16 anos | Onde - Reserva Imovision

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Minissérie sul-coreana trata da vida após a morte

Histórias que buscam ideias surpreendentes e enternecedoras que ajudem as pessoas a vivenciarem de modo mais tranquilo o luto por pessoas queridas praticamente estão construindo um novo filão do entretenimento. Começou na literatura e agora aparece muito no audiovisual.

Como a cultura oriental é muito avançada num entendimento mais delicado desse rito de passagem, japoneses e sul-coreanos são representantes fortes nesse universo. Daí não surpreende tanto o sucesso de 'Light Shop: Entre a Vida e a Morte', minissérie em oito episódios que reúne no elenco e na equipe técnica nomes consagrados na Coreia do Sul.

Na história, pessoas que não se conhecem, mas têm em comum um trauma complicado para lidar, se sentem atraídas por uma loja de luminárias praticamente escondida um beco nada amigável. Ali, guiadas por um vigilante da loja, vão passar por experiências que, em maior ou menor intensidade, podem minimizar sua relação com a vida após a morte. Para muitos espectadores, é irresistível.

'Light Shop: Entre a Vida e a Morte', 2024

Criação Kim Hee-won, Kang Full

Elenco Bae Sung-woo, Ju Ji-hoon, Park Bo-young

Classificação 14 anos

Onde Netflix (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Zorro dispensa apresentação. Todos o conhecem da antiga série de TV muito reprisada e de filmes que resgatam a lenda, com nomes famosos como Alain Delon e Antonio Banderas. Dessa vez, quem combate malfeitores na Califórnia do século 19 no papel de Don Diego de La Vega é Jean Dujaron, numa série francesa. É uma boa diversão. Já veterano, Dom Diego assume a prefeitura local e tem que voltar a usar a máscara e a espada contra a corrupção local. 'Zorro', 2024 | Criação - Benjamin Charbit, Noé Debré | Elenco - Jean Dujardin, Andrey Dana | Classificação - 12 anos | Onde - Paramount+

PARA MARATONAR

Um mistério, personagens complexos e boa solução. Esta pode ser uma definição para 'The Gloaming'. Os oito episódios da minissérie mostram a ótima Emma Booth no papel de uma detetive investigando o assassinato brutal de uma mulher, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a retomada de uma relação complicada com seu parceiro na missão. Entender o mistério do passado do casal é tão importante quanto elucidar o crime. 'The Gloaming', 2020 | Criação - Vicki Madden | Elenco - Emma Booth, Ewen Leslie, Aaron Pedersen | Classificação - 16 anos | Onde - Disney+

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a 'A Costa do Mosquito'?

Em 1985, Harrison Ford já era conhecido por Han Solo, Indiana Jones e o caçador de androides em 'Blade Runner'. Então ele lançou o policial 'A Testemunha', dirigido pelo australiano Peter Weir. A história de uma investigação dentro de uma comunidade religiosa amish estourou nas bilheterias.

No ano seguinte, ator e diretor se reuniram novamente no projeto de adaptar o romance 'A Costa do Mosquito', do americano Paul Theroux. O livro conta a história de Allie Fox, um inventor cheio de idiossincrasias que leva sua família dos EUA para as florestas da América Central, guiado por um sonho louco de criar a máquina definitiva para fazer gelo.

Na trama, os problemas de Fox com a família, um pastor local e as intempéries da natureza fazem com que ele enlouqueça enquanto a história avança. Um filme incrível, que injustamente não fez sucesso, apesar de um elenco que tinha a incrível Helen Mirren e o jovem River Phoenix, grande aposta de sua geração, morto por overdose em 1993, aos 23 anos.

'A Costa do Mosquito', 1986

Direção Peter Weir

Elenco Harrison Ford, Helen Mirren, River Phoenix

Classificação 14 anos

Onde Max, Looke, Prime Video (Trailer)