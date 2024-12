Acertos e decepções na TV brasileira: o que funcionou em 2024?

A TV brasileira passou por um ano de altos e baixos em 2024, com emissoras buscando alternativas para se adaptar à concorrência com o streaming e plataformas digitais. Enquanto algumas atrações conquistaram o público e alcançaram boas audiências, outros não engajaram os telespectadores.

Splash reuniu os principais acertos e decepções neste ano.

Os maiores acertos

"Garota do Momento"

Atual novela das seis da Globo é ambientada na década de 1950 e tem sido elogiada pela história escrita por Alessandra Poggi, atuação do elenco que mescla nomes jovens e veteranos, além da direção de Natália Grimberg. Protagonizada por Duda Santos, a trama alcança bons índices de audiência e repercussão nas redes sociais.

Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

"Renascer"

Remake da novela clássica dividiu opiniões, mas conquistou nostálgicos e novos telespectadores. Diversas cenas viralizaram nas redes sociais e atores, como Juan Paiva, Edvana Carvalho, Marcos Palmeira e Vladimir Brichta, se destacaram. Adaptação de Bruno Luperi concorre ao Emmy Internacional, o Oscar da TV mundial.

Cena do remake de "Renascer" (Globo) Imagem: Globo

Oitava temporada de Lady Night

Tatá Werneck manteve a fórmula de sucesso com entrevistas que repercutiram nas redes sociais, consolidando o programa como referência no gênero. O episódio com Rafa Vitti, marido da apresentadora, e o que uniu Inês Brasil e Narcisa Tamborindeguy e se destacaram.

Rafa Vitti respondeu várias perguntas de Tata em sua participação no Lady Night Imagem: Reprodução/TV Globo

Segunda temporada de "Encantando's"

É um acerto exibir a série do Globoplay na TV aberta. A produção que conta a história de um mercado que se transforma em uma escola de samba à noite é divertida e traz temas importantes como a representatividade negra.

Olímpia Ponza (Vilma Melo) e Eraldo Ponza (Luís Melo) em Encantado's Imagem: Reprodução - TV Globo

Reprises no Vale a Pena Ver de Novo

Globo acertou ao reprisar "Alma Gêmea" e "Tieta". As escolhas certeiras que resgataram nostalgia e conquistaram novos públicos, o que foi confirmado pelos dados de audiência.

Cássio Gabus Mendes em cena de 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

"Força de Mulher"

A aposta da Record em trazer as tramas turcas deu muito certo. "Força de Mulher" chega a marcar o dobro de audiência do SBT, que exibe a novelinha inédita "A Caverna Encantada" na faixa das 9.

'Força de Mulher': novela turca da Record sobe audiência da emissora Imagem: Reprodução/Record

Virginia Fonseca no SBT

A influenciadora é considerada o único acerto da grade montada pelo SBT em 2024. O Sabadou conquistou bons índices de audiência nas noites de sábado do canal, além de ter repercussão nas redes sociais ao fazer entrevistas, muitas vezes picantes, com famosos.

Maiara e Maraisa participaram do Sabadou, programa apresentado por Virginia Fonseca Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

Cai ou Não Cai

O game show de Tom Cavalcanti caiu no gosto do público com sua proposta simples e divertida, tornando-se um dos destaques dominicais da Record — dia em que o SBT é mais forte e costuma superar a rival sem dificuldades.

"Chaves"

O retorno de "Chaves" ao SBT fez alegria dos fãs da série mexicana clássica. Volta, no entanto, demorou a acontecer, o que desagradou os telespectadores.

As maiores decepções

Nova grade do SBT

Os novos programas lançados pela emissora — Chega Mais, Tá na Hora e É Tudo Nosso — não conseguiram cativar o público. O matinal, em especial, apesar da boa sintonia entre os apresentadores, Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, enfrentou problemas de audiência e foi cancelado após nove meses. É Tudo Nosso também será descontinuado em breve.

Regina Volpato no programa Chega Mais, do SBT Imagem: Rogerio Pallatta/SBT

Debates políticos na TV

A eleição para prefeitos trouxe cenas lamentáveis na TV, em especial, nos debates realizados em São Paulo. Um dos episódios mais marcantes foi a cadeirada de Datena em Pablo Marçal no debate realizado pela TV Cultura.

Movimentação de Datena

A saída do apresentador da Band para se candidatar à Prefeitura de São Paulo e o fraco desempenho nas urnas — menos de 2% dos votos válidos — podem ter desgastado a imagem do comunicador. De volta à TV há poucas semanas, foi contratado pelo SBT para salvar o Tá na Hora.

Momento em que Datena agride Marçal Imagem: Reprodução

"Mania de Você"

A novela de João Emanuel Carneio não empolgou. Apesar de ter repercussão nas redes sociais, as sucessivas mudanças na trama para alavancar a audiência deixou a trama confusa para alguns telespectadores e surtiu o efeito contrário: menos audiência.

Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Mudança no TV Fama

A retirada do programa das quartas-feiras, dia em que obtinha melhor audiência e superava a Band com facilidade, para vender o horário para igrejas não pegou bem. É mais um horário da RedeTV! vendido para produção religiosa.

Estrela da Casa

Apesar do acerto ao escalar Ana Clara como apresentadora, a proposta do programa que revelou o sertanejo Lucca ao público não alcançou o impacto esperado. Passou longe da audiência e repercussão do BBB 24. Segunda temporada, no entanto, está confirmada.

Lucca celebra vitória no Estrela da Casa ao lado da apresentadora Ana Clara Imagem: Reprodução/TV Globo

A Grande Conquista

Assim como a primeira temporada do programa, a segunda não decolou. Reality apresenta dinâmica confusa ao ter 100 participantes. Passou longe da audiência e repercussão de A Fazenda 2024, que também viu seus números diminuírem em 2024.

A Grande Conquista: Rachel Sheherazade apresentou o reality Imagem: Reprodução/PlayPlus

Fim do Câmera Record

Encerrar um programa consolidado pode ser visto como um erro estratégico, em especial, em um momento que o jornalismo ganha mais espaço na grade das emissoras abertas.

Programas cancelados na TV Cultura

Cortes orçamentários levaram ao fim de atrações importantes, o que pode reduzir a relevância da emissora pública de São Paulo.