Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez do 2º filho: 'Bem-vinda, filha'

Bruna Biancardi, 30, e Neymar, 32, anunciaram que serão papais pela segunda vez. A influenciadora digital e o jogador de futebol, que são pais de Mavie, estão esperando novamente uma menina.

O que aconteceu

Anúncio da gravidez em família: a influenciadora digital comunicou a chegada da segunda filha através de um vídeo com o atacante da Seleção Brasileira, a filha Mavie, fruto da relação com o atleta, e Davi Luca — primeiro filho do jogador.

"Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ele mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! Seja bem-vinda, filha! Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família. Deus nos proteja de todo o mal, amém!", escreveu ela.

Boatos da nova gravidez de Biancardi começaram a surgir em novembro passado. O casal havia dito para amigos próximos no aniversário de 1 ano da filha Mavie que tinham a intenção de aumentar a família.

Bruna Biancardi e Neymar são pais de Mavie, que acabou de completar 1 ano. O astro da Seleção Brasileira também é pai de Davi Lucca, 13, (com Carol Dantas) e Helena, 5 meses (fruto da relação com Amanda Kimberlly).

Relação marcada por idas e vindas

Bruna Biancardi e Neymar se conheceram em 2021 pelas redes sociais e assumiram o relacionamento em janeiro de 2022. Seis meses depois, ela revelou que o romance havia chegado ao fim e pediu respeito em virtude dos boatos de traição.

"Não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor, parem de envolver meu nome, obrigada!", escreveu ela, na época.

Bruna viajou ao Qatar para apoiar Neymar na Copa do Mundo de 2022 e reatou o relacionamento após curtirem a virada de ano de 2023. Três meses depois, eles anunciaram que estavam esperando o primeiro filho.

A gestação da influenciadora digital foi marcada por novos boatos de traição do jogador — tanto que ele publicou um pedido de desculpas assumindo ter "errado". Poucos dias menos de 30 dias após o nascimento de Mavie, ela revelou que o relacionamento com o atleta havia chegado ao fim.

"Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias", explicou Biancardi, na ocasião.

Em julho deste ano, a influenciadora digital reatou o romance com o atleta e se mudou para Arábia Saudita para acompanhá-lo na transferência para o Al-Hilal. Na mesma época, ele se tornou pai de Helena, fruto de um rápido affair com a modelo Amanda Kimberlly durante o período em que estava solteiro.

Desde que reataram em julho passado, Biancardi e Neymar estão juntos e o jogador tem evitado a vida de badalação na noite dizendo estar "aposentado". O aniversário de 1 ano da filha Mavie foi marcado por ambos compartilhando com amigos e familiares o desejo de aumentar a família.