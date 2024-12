Anitta encontra Charlie, seu cachorro, após sumiço no Natal

Anitta, 31, encontrou o seu cachorro, Charlie, na manhã desta quarta-feira (25) após o animal sumir na noite de terça (24), véspera do Natal.

O que aconteceu

A cantora, que mobilizou suas redes sociais atrás do cachorro, avisou que o encontrou no final da manhã desta quarta. "Achamos o Charlie, gente. Depois eu conto para todo mundo o que aconteceu. Obrigada a todo mundo que se disponibilizou em ajudar."

Na noite de terça-feira (24), Anitta avisou que o cachorro havia desaparecido em sua condomínio no Rio de Janeiro. "Esse é meu Natal, meu cachorro fugiu. A gente já foi de carro pelo condomínio, agora estou andando. Se você ver um cachorro igual a esse da foto... Esse cachorro ainda vai me matar do coração."

Se você ver o Charlie, ele acabou de sumir, quero dizer, não sei quantas horas. Ele estava comigo até agora há pouco. Anitta

Nesta quarta, pela manhã, a cantora tornou a procurar o animal. "A gente continua aqui na saga de tentar achar meu cachorro. Gente, ofereço recompensa, faço o que for, só quero meu cachorro de volta, nem dormi direito. Cadê esse cachorro, meu Deus?"