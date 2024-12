Papai Noel fisiculturista? Arnold Schwarzenegger surpreende com novo visual

Arnold Schwarzenegger, 77, foi filmado nas ruas de Nova York com um visual bem diferente daquele famoso nos filmes como "O Exterminador do Futuro". O ator e ex-fisiculturista assumiu cabelos e barba brancos para seu novo trabalho, em que vai dar vida a ninguém menos que o Papai Noel.

O astro já tinha revelado o novo look em suas redes sociais. Mas o assunto ganhou mais atenção depois que ele foi gravado totalmente caracterizado, com um suéter natalino, pelo fotógrafo Elder Ordonez —especialista em flagras de celebridades.

Arnold foi filmado chegando para mais um dia de gravações do filme, já caracterizado como o "bom velhinho" e cercado por vários seguranças. O vídeo foi postado no Instagram há uma semana, em 17 de dezembro.

"Santa Claus está chegando na cidade! É fantástico filmar 'The Man with the Bag' com Alan Ritchson. Nosso diretor, Adam Shankman, é um dos diretores mais divertidos com quem já trabalhei. E Nova York tem sido uma anfitriã incrível, trabalhar com a Amazon Studios é um prazer e eu mal posso esperar para dividir toda essa alegria natalina com todos vocês", escreveu ele em seu perfil na rede social.

Parceiros de Arnold têm produções premiadas. Ritchson, que vai dividir a tela com o astro, também é conhecido por estrelar obras de ação, como a série "Reacher". Já Shankman tem a direção de clássicos de comédia, romance e musical no currículo, como "Hairspray" (2007), "Um Amor pra Recordar" (2002) e "Operação Babá" (2005).

O filme natalino do trio ainda não tem data de lançamento confirmada. A sinopse afirma que é uma história de ação em que o Papai Noel (Schwarzenegger) conta com a ajuda de um criminoso (Ritchson) para recuperar seu saco de presentes, que foi roubado.