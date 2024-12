De dramas a BLs: 8 séries asiáticas 'fofas' para maratonar no fim de ano

Recesso de fim de ano é o momento ideal para maratonar séries que trazem conforto, com personagens que podiam ser nossos amigos e histórias cheias de coração e resoluções satisfatórias.

Splash reuniu oito obras: quatro dramas (três sul-coreanos, um chinês) e quatro BLs, as séries LGBTQIAP+ (dois tailandeses, um coreano e um japonês) para maratonar neste fim de ano e início de 2025.

"A Fada do Levantamento de Peso Kim Bok-Joo" (2016)

Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016) pic.twitter.com/RHbe3YS4EK -- kdrama diary (@kdramasdiary) September 13, 2024

Divertida, leve e provavelmente a mais maratonável de todas as séries da lista. O drama conta a história de Kim Bok-Joo, que treina no time profissional de levantadores de peso da Universidade. Numa confusão amorosa, ele cruza o caminho de Joon-hyun, nadador profissional que lida com traumas. Na época do drama, os atores estavam namorando —a química, portanto, é imensa. Está disponível no VIKI.

"Romance is a Bonus Book" (2019)

Romance is a bonus book é um dorama bom, mas vocês não estão preparados para essa conversa pic.twitter.com/nvdkd3gnEj -- pattie ?! NEVA PLAY (@patriciaalvesz_) December 7, 2023

Drama vale o play só pela coleção de casacos de inverno que Lee Jong-suk desfila a cada episódio. A série se enquadra na categoria "conforto". A trama se passa em uma editora de livros e conta a história de um editor mais jovem apaixonado por sua amiga mais velha, mãe, e desesperada por um emprego. É um romance lento, mas repleto de ótimos personagens e diálogos. Está disponível na Netflix.

"Love Me Love My Voice" (2023)

love me love my voice tan jianci zhou ye cdrama edit pic.twitter.com/dB5G4SzT08 -- inbred (@roseaudreys) February 18, 2024

O único drama chinês da lista é daqueles que enchem o coração, ideal para época de fim de ano. Sem nenhum antagonista/vilão, o drama mostra o desenvolvimento do relacionamento entre uma universitária que trabalha online com música e um dublador. Ela se apaixona pela voz dele. A cinematografia e a trilha sonora são pontos altos do drama, que diferentemente de muitos dramas chineses, não se arrasta. Está disponível no VIKI.

"Hospital Playlist" (2020)

hospital playlist.



one of shinlee's masterpiece, produced best soundtracks, gave birth to the famous game caterers with na pd, dozens of behind the scene clips, main casts formed a band, online concert, real reel friendship & many more. pic.twitter.com/HxeaOb7swK https://t.co/SR7C4I0mmC -- ye. (@yeyeskii) May 1, 2023

Embora seja aconselhável pegar alguns lenços para chorar com algumas histórias dos pacientes, Hospital Playlist é outra série para maratona e ver com familiares e amigos. Uma das maiores audiências da Coreia do Sul e com elenco estrelado, a série acompanha cinco médicos que são amigos desde os tempos de Universidade. Eles trabalham no mesmo hospital e possuem uma banda no tempo livre. A série apresenta episódios longos e tem duas temporadas, mas vale muito o play. Está disponível na Netflix.

"Light On Me" (2021)

Light On Me was released 3 years ago today pic.twitter.com/E7NGMTmATq -- seiji (@saebitboys) June 28, 2024

Um dos raros casos em que um triângulo amoroso funciona, "Light On Me" é um BL sul-coreano que conta a história de Tae-kyung, um personagem solitário e bastante direto. Na trama, ele começa a interagir com seus colegas para não ser sozinho. O caminho dele cruza o de Shin-woo e Da-on, ambos com personalidades completamente distintas. Tae-kyung é traído pelos amigos e passa a sentir e a entender novos sentimentos. É um romance leve, engraçado, que se passa na escola e mostra as descobertas e afetos dos personagens. Disponível no VIKI.

"Our Dining Table" (2023)

JAPANESE BL



Upcoming drama "Our Dining Table" will premiere on TBS on April 6



Cast ( Main roles) : Inukai Atsuhiro ( as Hozumi Yutaka) , Iijima Hiroki ( as Ueda Minoru) and Maeyama Kuuga ( as Ueda Tane)#OurDiningTable #????? pic.twitter.com/fLolpNhuKq -- drama area (@bldramass) March 6, 2023

Drama japonês é baseado em um famoso mangá e ideal para quem gosta de acompanhar histórias que envolvem comidas. O relacionamento entre os personagens se desenvolve ao compartilhar pratos, aprendizados e demonstrando que a comida é uma grande forma de amor. Fofo, o drama conta a história de como o solitário Yutaka tem sua vida modificada ao conhecer os irmãos Minoru e Tane (uma criança muito fofa) e cozinhar para ambos. São apenas dez episódios com cerca de 22 minutos cada um. Disponível no Gagaoolala.

"My School President" (2022)

#2 : my school president with 5,327 votes (26,8%) pic.twitter.com/nDeIA6nRsh -- blthings (@besthingsbl) January 1, 2023

Um dos BLs mais populares dos últimos tempos no qual transformou o casal Gemini e Fourth em personalidades do entretenimento tailandês. "My School President" é repleto de clichês que funcionam muito bem. Gun é vocalista da banda Chinzhilla e líder do clube de música, Tinn é filho da diretora e precisa cortar os clubes que não aumentam a visibilidade da escola, e o clube de música está na mira para ser fechado. Ambos entram na vida um do outro e acabam se apaixonando. A trilha sonora, cantada pelos atores, é um sucesso. Disponível no VIKI.

"Only Boo" (2024)

Por que assistir Only Boo?



-Temos um aspirante a idol incompreendido pela mãe? Temos!



-Temos um mini querido untouchable? Temos!



-BL fofíssimo? SIM!



-Casal secundário fofíssimo ? TB!



-Temos um atacante camisa 10? Temos!



-Boiolagens e timidezes? Temos!#OnlyBooSeriesEP5 pic.twitter.com/LvPUEiYbOq -- Yaz (@yazsimplicio) May 5, 2024

A única série da lista lançada em 2024 é um BL que surpreendeu positivamente os fãs de produções tailandesas. Com muita emoção, traz dois protagonistas considerados exemplos de "green flag" pelos espectadores, Moo e Kang, que se apaixonam, mas enfrentam a realidade de Moo, que sonha em ser idol e não pode se envolver em nenhum relacionamento. A trama é bem construída, os personagens se apoiam e demonstram afeto genuíno, enquanto os personagens secundários também ganham destaque. A série está disponível no Viki.