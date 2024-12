Biólogo, Caco Ciocler trabalha em laboratório: 'Não deixarei de ser ator'

Conhecido por novelas da Globo, o ator Caco Ciocler se formou recentemente em Biologia e trabalha, atualmente, em um laboratório.

O que aconteceu

Ator, que dá expediente em um laboratório da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), refletiu sobre a nova profissão e a relação com a arte. "Parece que falo isso da boca para fora, mas é verdade, a Biologia me ajudou a me tornar um ator melhor. Quis estudar a nossa matéria humana de uma forma mais concreta. Voltei a reverenciar a sacralidade do ser humano e isso me ajudou nas minhas composições", disse em entrevista ao site Heloisa Tolipan

Não pretendo deixar de ser ator, mas estou indo muito bem na Biologia, trabalhando em um laboratório da UFRJ. Talvez eu engate uma pós, um doutorado. Como tenho pavor de férias, talvez role (risos). Não consigo ficar parado e estou adorando a área. Caco Ciocler

Atualmente, Caco está nos cinemas com o filme "As Polacas", no qual vive um traficante de mulheres polonesas judias pobres. Longa é dirigido por João Jardim e revela um capítulo esquecido da história da humanidade. Em 2025, vai estrear o longa "Overman", no qual protagoniza o super-herói criado pela cartunista Laerte Coutinho em 1998.