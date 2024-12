A Fazenda: Fernanda esnoba fãs de Sacha e volta a debochar de prêmio

Fernanda Campos, desistente de A Fazenda 2024 (RecordTV), mandou um recado para fãs do campeão Sacha Bali.

O que aconteceu

Fernanda expressou indiferença em relação ao reality show e à vitória de Sacha. "Fãs do Sacha que estão vindo comentar os meus posts: eu quero dizer que estou 100% nem aí, gente. O que valeu para mim em A Fazenda foi o network, foram as amizades que eu fiz", disse, em publicação no Instagram.

Ela ainda desdenhou do prêmio de R$ 2 milhões do programa. "Eu estou 100% nem aí com esse prêmio, que não paga nem minha casa nova".

Por fim, a ex-peoa negou que sua participação tenha afetado negativamente sua carreira. "E não adianta vocês ficarem comentando que eu e o Zaac somos cancelados porque fomos os únicos que fechamos um podcast só nosso".

