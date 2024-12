Zé Love parabeniza Sacha por vitória: 'Independente de qualquer coisa'

Na madrugada de sexta-feira (20), Zé Love parabenizou Sacha Bali, seu grande rival em A Fazenda 16 (Record), por ter vencido a temporada.

O que aconteceu

O jogador de futebol publicou Stories falando sobre a final. "Chegando agora no hotel, festa linda, encerramento de um ciclo. Tudo que foi jogo que fique ali, que cada um corra atrás do seu trabalho, sua conquista, seus sonhos."

Ele, então, parabenizou o rival. "Parabéns ao Sacha. Independente de qualquer coisa, tem que dar os parabéns, porque ele que ganhou o prêmio e venceu."

Vamos pra vida real aqui fora, buscar o de cada um, a luta de cada dia, porque essa é a vida real . Zé Love

Os dois protagonizaram diversas tretas e tiveram uma rivalidade forte na temporada, até a eliminação de Love, na sétima roça.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 587 votos 70,02% Gostei, ele mereceu! 2,73% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 24,53% Não gostei, preferia o Sidney 2,73% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 587 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso