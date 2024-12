Quem é Emma Spinner, influenciadora brasileira indiciada por 40 crimes

Emmanuely Silva Resende, mais conhecida nas redes sociais como Emma Spinner, 31, foi presa na última segunda-feira (16), em Minas Gerais, após alerta da Interpol. A influenciadora foi indiciada por 40 crimes, entre eles extorsão, injúria e ataques religiosos.

Quem é Emma Spinner

Nascida em Divinópolis, em Minas Gerais, a brasileira vivia nos EUA com um visto temporário. Emma retornou ao Brasil no dia 13 de dezembro.

Sempre ostentando uma vida de luxo nas redes sociais, a influenciadora também realizava ataques e extorsões por meio de seus perfis. A pedido da polícia por determinação judicial, cinco contas da brasileira foram removidas. Mesmo assim, ela criava novos perfis para seguir com pressionando suas vítimas.

No dia 20 de setembro, em uma conta que ainda está ativa, Emma Spinner publicou o vídeo de uma reportagem sobre seus crimes virtuais, se manifestando. "Mentirosos! Caluniadores! Invejosos! Incapazes! Old school! Vocês fazem as famílias sofrerem por dinheiro! Difamações! Extorsões! Incapazes de serem felizes! Odeiam a felicidade e sucesso conquistado honestamente! Dignamente!", escreveu.

Ela utilizava suas redes sociais para extorquir dinheiro, caluniar e proferir ofensas graves, incluindo racismo e discriminação religiosa contra religiões de matriz afrodescendente. Segundo a PCMG, as vítimas eram expostas a milhares de pessoas, ampliando os danos psicológicos e financeiros.

Emma também exigia pagamentos de vítimas para cessar as ofensas. Segundo o delegado Wesley Amaral, responsável pelas investigações, "a prática da extorsão não exige necessariamente a entrega do dinheiro; basta a exigência para que o crime se aperfeiçoe".

Em julho deste ano, uma usuária do X fez uma publicação pedindo para que ajudassem ela a denunciar o perfil de Emma Spinner. "Uma escrota tá fazendo vários Stories xingando geral. Ela xingou uma amiga minha, e eu respondi. Ela postou meus prints sendo racista comigo, se puderem denunciar no insta eu agradeço", relatou, indicando o perfil da influenciadora.

‼️‼️‼️‼️pessoal‼️‼️‼️‼️

uma escrota tá fazendo vários storys xingando geral, ela xingou uma amiga minha e eu respondi e ela postou meus prints sendo racista comigo se puderem denunciar no insta eu agradeço 👉🏽@ emma_spinner 👈🏽 esse eh o perfil dela apenas denunciem! -- duda (@slipdudas) July 1, 2024

As investigações contra Emma foram iniciadas em junho e mobilizaram 14 escrivães para ouvir 24 vítimas e testemunhas. Emma foi indiciada por mais de 50 crimes, mas apenas 40 foram acatados pelo Ministério Público.