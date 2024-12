Inusitado e crucial: o objeto que José Mayer achou nas gravações de 'Tieta'

Aposentado das novelas, José Mayer pode ser visto interpretando Osnar em "Tieta"(1989), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo nas tardes da Globo. Para compor o personagem, o ator contou com uma ajuda do "acaso".

O que aconteceu

José Mayer encontrou em Mangue Seco, na Bahia, locação de "Tieta", um acessório marcante para Osnar. Trata-se de um chapéu usado, pertencente a um morador, que o ator ganhou em troca do modelo que usaria em cena.

O chapéu, achado de forma inusitada, se tornou uma das marcas visuais do personagem de Mayer. Segundo o veterano, ele mesmo vislumbrou no chapéu um elemento que daria mais vivência ao personagem.

José Mayer como Osnar em 'Tieta' Imagem: Divulgação/Globo

Outro fato curioso da composição de Osnar é que Mayer apostou em um hábito corriqueiro em Paulo Ubiratan (1947-1998). O ator revelou que investiu no gesto de "sungar as calças" em suas cenas se inspirando em Ubiratan, que foi o diretor-geral da novela.

Na novela de Aguinaldo Silva, Osnar é conhecido como um dos homens mais viris e bem-dotados de Santana do Agreste. Ao longo da história ele engata romances com diversas personagens como Carol (Luiza Tomé) e Tieta (Betty Faria).

O sucesso de "Tieta" rendeu frutos a José Mayer. À época, ele e Paulo Betti, intérprete de Timóteo no folhetim, viajavam em turnê nacional com a peça "Perversidade Sexual em Chicago", de David Mamet, dirigida por José Wilker (1944-2014), e os teatros ficavam lotados.