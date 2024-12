Carol Sampaio revela internação após dificuldade de respirar: 'Pifando'

Carol Sampaio, 42, revelou que foi internada após ser diagnosticada com pneumonia.

O que aconteceu

A promoter, que é muito conhecida entre os famosos, disse que o quadro começou com a dificuldade de respirar. "Parecia que eu estava pifando, mas mesmo assim fui trabalhar, com dor no peito e dificuldade para respirar", disse ela em um post nesta sexta-feira (20).

Sampaio tentou seguir em frente, até que o problema ficou difícil de ignorar. "Eu segurei firme... até que respirar ficou muito difícil. No caminho de volta pra casa, parei no hospital e veio o susto: pneumonia", escreveu.

A empresária contou que a situação a fez refletir sobre muitas coisas. "Meu corpo me obrigou a parar. A prestar atenção na minha respiração, a rever minha vida, a aprender a dizer 'não', a lembrar de ter tempo pra mim. E, o mais importante, a reaprender a respirar", observou.

Carol teve que passar alguns dias internada e celebrou sua alta. "Precisamos ouvir o que nosso corpo tenta nos dizer. Espero que, durante minha recuperação, eu consiga assimilar esse recado e reorganizar minhas prioridades", concluiu.

Vários famosos desejaram uma boa recuperação à promoter. "Que fique tudo bem e você tenha um ótimo Natal", disse Fátima Bernardes. "Melhoras", escreveu Cauã Reymond. "Sem dúvida, Carol, todos nós temos que ter um tempo de reflexão e buscar a melhor qualidade de vida!", comentou Ary Fontoura. "Se cuida, te amo", disse Fernanda Paes Leme.