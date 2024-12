Campeão da A Fazenda 16, Sacha agradece amigos e fãs: 'Isso não tem preço'

Sacha Bali foi o grande vencedor de A Fazenda 16 (Record) com 50,93% dos votos. O ator conquistou o prêmio R$ 2 milhões e fez um vídeo agradecendo o apoio que recebeu do público.

O que aconteceu

Após sua noite vitoriosa, Sacha compartilhou uma mensagem de agradecimento. "Alô, alô, Brasil. Muito bom dia. Primeira vez que eu pego esse telefone para falar com vocês depois de 100 dias. Primeiramente, quero agradecer a cada um que votou, que torceu, que mandou energia positiva, que acompanhou a minha luta lá dentro e que me fez ganhar esse prêmio maravilhoso."

Estou em êxtase, não consegui dormir um minuto essa noite. Enfim, vendo as mensagens das pessoas, vendo os posts, vendo a mobilização que aconteceu da classe artística. Queria agradecer a todo mundo que puxou mutirão também, aos meus amigos, conhecidos, colegas de trabalho, todo mundo. Queria agradecer muito, galera. Vocês são incríveis.

Sacha continuou. "Pelo pouco que tive de experiência, estou aqui na Record, gravando o Faro já. Mas, só de sair do hotel, tinha uma galera me esperando para me dar um beijo, um abraço. Enfim, todo o carinho, toda a trajetória, todo mundo sorrindo com brilho nos olhos. Dizendo que votou em mim, que torceu muito e, assim, isso não tem preço."

O ator afirmou que apesar do valor do prêmio, o carinho que está recebendo é o mais importante. "Claro que R$ 2 milhões fazem muita diferença. Entrei para ganhar esse prêmio, mas o carinho que estou recebendo e vendo que as pessoas se mobilizaram para poder me dar esse prêmio, isso não tem preço nem um."

Então, Brasil, mais uma vez, muito obrigado, a todo mundo. E, logo mais, eu posto mais coisas. Ainda estou entendendo tudo que aconteceu do lado de fora porque a gente, lá dentro, tem outra visão. Estou começando a entender algumas coisas, mas ainda estou muito longe de entender, está muito recente.

Por fim, ele disse. "Estou em um momento muito mais de celebração do que qualquer outra coisa. Um beijo enorme e até muito breve, Brasil."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: o que você achou da vitória de Sacha? Resultado parcial Total de 1284 votos 60,67% Gostei, ele mereceu! 3,58% Não gostei, preferia Gui ou Yuri 31,85% Não gostei, preferia o Sidney 3,89% Tanto faz, não gostava de nenhum da final Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1284 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso