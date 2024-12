'A Semente do Fruto Sagrado': veja trailer de oponente do Brasil no Oscar

Saiu o trailer de "A Semente do Fruto Sagrado", divulgado nesta sexta-feira (20) pela Mares Filmes. A produção iraniana está na disputa para ser um dos cinco indicados na categoria de melhor filme estrangeiro do Oscar 2025.

O que aconteceu

Dirigido por Mohammad Rasoulof, o filme retrata a história de uma jovem em meio a uma agitação política em Teerã. Na trama, Iman luta contra a paranoia e o esgotamento mental durante a agitação política na capital iraniana causada pela morte de uma jovem. Quando sua arma desaparece, ele suspeita de sua esposa e suas filhas, impondo medidas severas que desgastam os laços familiares.

Coprodução entre Irã, Alemanha e França, o longa-metragem foi inscrito e selecionado pelo país germânico para concorrer à estatueta no Oscar 2025. Antes, o filme foi bastante elogiado durante o Festival de Cannes 2024, tendo vencido o Prêmio Especial do Júri. O título também concorre ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

"A Semente do Fruto Sagrado" é concorrente direto do Brasil tanto no Oscar quanto no Globo de Ouro. O Brasil é representado por "Ainda Estou Aqui", que aparece como um dos favoritos em ambas as premiações. Porém, para a colunista de Splash Flávia Guerra, o filme iraniano pode ser o azarão da temporada de premiações.

Flávia destacou que, se o filme de Walter Salles não estivesse na disputa pela estatueta, esta seria a produção pela qual ela torceria. "É um filme belíssimo, lindo, cinematograficamente relevante, politicamente, para o momento do mundo, para a força das mulheres", diz a colunista.

"A Semente do Fruto Sagrado" chega às salas de cinemas do Brasil em 9 de janeiro de 2025.