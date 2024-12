A Fazenda: Sidney em 2º lugar tem relação com rejeição de Sacha, diz Saryne

O segundo lugar para Sidney na 16ª edição de A Fazenda (Record) mostra que o campeão Sacha Bali não era uma unanimidade entre o público e que o G4 também tinha rejeição, afirmou Bárbara Saryne no Central Splash desta sexta-feira (20).



Para Bárbara Saryne, uma parte do público não gostou do jogo de Sacha e gostaria que ele tivesse perdido. Sidney era o único participante fora do G4, grupão dos favoritos formado por Bali, Luana, Gui e Yuri, disponível para voto na final.

A gente tem que respeitar, né, inclusive. Porque nem todo mundo vai gostar da mesma pessoa. Quem não gostava do então Sacha? Quem não gostava do G4? Quem sobrou para votar? O Sidney. Essa galera foi lá e votou e tem que ser respeitada por isso.

Bárbara Saryne

Dantinhas, convidado do programa, opinou que outros integrantes do G4 não conseguiram posições melhores porque a torcida de Sacha estava focada em fazê-lo campeão. "Eles não iam dividir voto na final", afirmou.

Bárbara ainda defende que, aqueles que torciam contra o ator ficaram felizes com o resultado de Sidney como vice. "Eles achavam impossível bater a torcida do G4", completou.

