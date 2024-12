Zudizilla lança disco inspirado em vanguarda francesa: 'Arte pró-preto'

O MC e compositor Zudizilla acaba de lançar "Le Fauve", seu mais novo trabalho que mistura elementos do expressionismo e navega pelas águas do R&B. Composto por 10 faixas, o EP conta com colaborações de peso, como Soul Diggin, 808 Luke, B.Artz e Dcazz, que canta com Zudizilla em "Eu e Tu". A singularidade do projeto também vem do próprio artista, que produziu grande parte das fotos, videoclipes e beats.

Quem é Zudizilla

Nascido e criado em Pelotas (RS), uma cidade marcada pela história do porto de Rio Grande, onde muitos africanos foram trazidos durante o período escravocrata, Zudizilla destaca a riqueza cultural da região predominantemente negra. Ele conta que desistiu de tentar provar a existência de gaúchos pretos e decidiu focar em criar arte pró-preto, sem centralizar o racismo em suas criações.

Eu não pauto branco na minha vida. Eu não pauto racismo como força motriz das minhas criações. Preto do Sul tem uma outra forma de lutar! Zudizilla

Do RS a SP

Ao longo de sua carreira, Zudizilla lançou uma mixtape, dois EPs e quatro discos, todos acompanhados de curtas-metragens. Desde 2019, ele trabalha na trilogia "Zulu", que inclui "Zulu Vol 1", "Zulu Vol 2: De César a Cristo" e "Zulu Vol. 3: Quarta Parede". Este último álbum trouxe uma maturidade musical com elementos instrumentais bem amarrados. Zudizilla também colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Luedji Luna, Emicida e Tuyo.

Para quem veio do sul do país e conseguiu sobreviver em São Paulo é uma grande conquista. Principalmente quem viveu a solitude durante o trabalho durante muito tempo. Porém, eu não quero que a minha poesia parta desse lugar. 'Le Fauve' é uma quebra de tudo isso. Zudizilla

Cores fortes

"Le Fauve", inspirado no fauvismo —movimento artístico francês do início do século 20 conhecido por suas cores fortes e vibrantes— representa uma busca selvagem e uma mudança na poesia de Zudizilla. O trabalho é mais sensível, refletindo sua paternidade e casamento, sem deixar de abordar temas importantes.

Com a participação de Soul Diggin, 808 Luke, B.Artz e Dcazz, Zudizilla mostra que não precisa mais criar sozinho. Inspirado por artistas como Lucky Daye, ele traz influências do jazz e R&B em "Le Fauve", fazendo o ouvinte mergulhar em suas histórias e vivências.