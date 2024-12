Cenas quentes de Marco Pigossi no filme 'Maré Alta' viralizam

Marco Pigossi, 35, chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em cenas quentes no filme "Maré Alta", que ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

O que aconteceu

Algumas cenas de sexo do filme dirigido por Marco Calvani, marido de Pigossi, chamaram atenção da web. Protagonizado pelo brasileiro, o filme segue a história de um imigrante nos EUA, em uma jornada de amor e acolhimento longe de casa.

Com muita nudez de Marco Pigossi, nos trechos que viralizaram, seu personagem aparece em cenas intensas com o ator James Bland. No longa, os dois engatam um relacionamento após notarem que lidam com o mesmo sentimento de não-pertencimento.

Antes de estrear nos EUA no dia 18 de outubro, "Maré Alta" foi exibido no Festival de Cinema do Rio 2024. No entanto, o primeiro filme internacional de Pigossi ainda não tem previsão de estreia no Brasil.