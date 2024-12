Zé Love e Sacha combinam luta de boxe após A Fazenda 16: 'Um evento'

Enquanto Sacha conversava com Larissa na última festa de A Fazenda 16 (Record), Zé Love o interrompeu.

O que aconteceu

Love foi até o rival e disse que aceitava a luta de boxe que ele havia sugerido. "Tá aceito, tá?"

Sacha questionou. "A luta de boxe? Bora, 'car*i'.

Zé Love confirmou. "Vamos marcar. Fazer um evento."

Sacha riu e confirmou. "Lógico, irmão. Vamos marcar. Vai ser um prazer."

Os dois se cumprimentaram amistosamente.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que vença? Resultado parcial Total de 90776 votos 2,59% Gui Vieira 45,16% Sacha Bali 37,53% Sidney Sampaio 14,73% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 90776 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso