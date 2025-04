Jojo Todynho publica vídeo malhando e ganha elogios: 'Exemplo de superação'

Jojo Todynho, 28, publicou nas redes sociais registros de um treino que realizou recentemente na academia.

O que aconteceu

No vídeo, a cantora aparece se exercitando sob a orientação de seu personal trainer, Moisés Carvalho. "Para quem tinha dúvidas, está aí a explicação", informou ela, na legenda do post.

Vários fãs de Jojo comentaram a publicação com elogios à artista, pela forma como mudou sua realidade corporal. "Essa mulher é uma lição para muitas pessoas. Parabéns, Jojo!", enalteceu uma internauta. "Chocada com o corpão da Jojo!", surpreendeu-se outra. "Exemplo de foco e superação", concordou um terceiro.

Após ter emagrecido 80 kg, ela decidiu lançar seu próprio curso de emagrecimento. "Amores, quando eu virei essa chave, minha história mudou. E a sua vai mudar também. Chega de papo furado! Se você quer emagrecer de verdade, aprendendo a lidar com a fome e sem essas dietas malucas, cola comigo que eu vou te mostrar o caminho", anunciou ela no início do mês, ao divulgar o programa.