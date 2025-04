Após BBB 25, Gracyanne pede perdão a Diego Hypolito: 'Falas problemáticas'

Durante o Prêmio gshow, Gracyanne e Diego Hypolito conversaram sobre a treta entre os dois dentro do BBB 25 (Globo). Aliados, eles se afastaram após o ginasta descobrir comentários feitos pela influenciadora sobre ele.

O que aconteceu

A influenciadora pediu perdão ao ginasta. "Realmente, eu tive falas problemáticas, que me arrependo muito, porque poderia ter falado com você, porque você me deu oportunidade. Fiquei preocupada de te magoar. Tenho certeza que não faria novamente, estou magoada e peço desculpas do meu coração."

Vejo que teve muitos cortes que não pegaram 'independente do que tá acontecendo, não voto no Diego, nem na Dani'. Não sei se você vai me desculpar, porque não quer falar comigo, mas respeito tua mágoa e minha decepção, e cabe a mim reconhecer meu erro. Gracyanne Barbosa

Diego respondeu. "Eu não sou Deus aqui para ter julgamentos. Tão perdoadas todas as pessoas que saíram da casa."

Gracyanne completou. "Sim, acho que jogo é jogo, né?"

O ginasta explicou melhor. "Não, eu, infelizmente, não consegui lidar da mesma maneira que todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Você é uma musa fitness, que sempre vou desejar o maior sucesso, é uma referência e uma pessoa admirável em toda sua área e não perde nenhum dos seus grandes brasões. Não tenho como dizer que estou com sentimento igual."

Diego ainda apontou que não foi procurado pela musa fitness. "A situação com você, todos meus amigos falaram 'Gra está querendo falar com você', mas nenhuma vez você me procurou."

Gracyanne se explicou. "Por que eu tinha que respeitar seu momento, porque eu sei como você saiu. Eu achei que eu deveria esperar passar, até porque não queria que fosse uma coisa de 'ah, ela procurou ele por causa de mídia'..."

