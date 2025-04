Marcelo diz lutar contra machismo e critica sisters por 'esvaziarem pautas'

Marcelo comentou as acusações de que ele teve atitudes machistas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ex-brother disse que ficou magoado por ter sido acusado de machista. "Eu sou um cara que luta contra o machismo, sou contra esse movimento 'red pill', fiquei muito triste quando cheguei em casa. Falei: 'Meu Deus, não acredito que eu fui acusado de machista no programa'. Fiquei muito triste mesmo, mas depois passou", disse, em entrevista ao Prêmio Gshow BBB.

Ele ainda citou Camilla e Thamiris como as pessoas com quem acredita que teria embates no reality. "Eu teria uma treta lá com as irmãs, Camilla e Thamiris, por esvaziarem tantas pautas dentro do programa, o que é uma coisa muito séria aqui fora. E, possivelmente, teria treta com a Aline pelo empoderamento dela e a forma como ela se pronunciava. Fora isso, eu levaria de boa o jogo".

