Aline ganha prêmio de pipoqueira e meme do BBB 25; acompanhe

Um dia após o final do BBB 25, todos os participantes se reuniram novamente para descobrir quem serão os vencedores do Prêmio Gshow BBB. Confira as categorias e os vencedores destacados em negrito!

Figurinha de Milhões

Renata e o coração de ballet (VENCEDORA)

A aura de Diego Hypolito e seu laquê

Aline com "AQUI?!?!"

Vinícius com "EHHHHH"

As dancinhas de Daniele Hypolito

Derrota Strada

Pipoqueiro ou pipoqueira

Aline em dúvida sobre quem chamar no Sincerão (VENCEDORA)

Renata joga voto fora em João Pedro

Vitória Strada não chama Camilla no Sincerão

João Gabriel treina y treina o discurso, mas se atrapalha na hora da indicação

Daniele Hypolito pelo conjunto da obra

Sincerão é Todo Dia

Aline, Eva e Renata e a Discussão da Gralha (VENCEDORA)

Aline e Diogo Almeida e a Treta da Lentilha

Camilla, Thamiris e Vitória Strada e a briga no Quarto Nordeste

Diogo Almeida e Gracyanne Barbosa na cozinha

Delma e Vilma em Rinha das Senhoras

Meme que Rendeu Mais-Stone

Energia de Vilmoca

Gracyanne Barbosa e os ovos

Diego Hypolito coach e suas frases motivacionais

Aline em "berimbau é o cacete!" (VENCEDORA)

Mateus e o hit "Espresso"

Diogo Almeida em "vamos fazer um sarau?"

Leão ou Leoa de Quarto

Aline

Arleane

Camilla (VENCEDORA)

Daniele Hypolito

Diego Hypolito

Diogo Almeida

Edilberto

Eva

Gabriel

Giovanna

Gracyanne Barbosa

Guilherme

João Pedro

João Gabriel

Joselma

Maike

Marcelo

Mateus

Raissa

Renata

Thamiris

Vilma

Vinícius

Vitória Strada

Melhor Conexão

Eva e Renata

Aline e Diogo Almeida

Delma e Guilherme

Diego Hypolito e Vitória Strada

Aline e Vinícius

João Pedro e João Gabriel

Maike e Renata (VENCEDORES)

Entregou Tudo