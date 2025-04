Saryne: Após Juliette, Globo tem medo que campeão seja maior que o reality

O BBB 25 consagrou Renata campeã da edição, com um programa que contou com a participação de outros nomes importantes do reality para shows. Juliette, a campeã do BBB 21, cantou a música tema do programa ao lado de Paulo Ricardo. Sua presença no especial foi um dos temas do Central Splash desta quarta-feira (23).

Em seu discurso para entregar o grande prêmio nas mãos de Renata, Tadeu fez questão de dizer que o nome da bailarina estará marcado para sempre na história do reality. Chico Barney, apresentador do Central, acredita que nem sempre a Globo tem a postura de valorizar quem vence o BBB.

A Globo nem sempre valoriza seus campeões. Eu vi que a Amanda estava triste pois não apareceu no VT comemorativo (…) A Globo que valorizar seus campeões, como Arguir Aguiar, Davi Brito e tantos outros

Chico Barney

Ele acredita que a Globo falhou com alguns campeões depois do fim do programa, como foi o caso de Davi Britto, que se envolveu em diversas polêmicas depois de ter vencido o programa. Essa postura faz com que os participantes não valorizem tanto o posto.

Bárbara Saryne acredita que essa postura adotada pela Globo é um efeito do sucesso estrondoso que Juliette conquistou quando venceu o programa em 2021, e acabou se tornando uma celebridade conhecida no Brasil inteiro.

Depois da vitória da Juliette ficou essa preocupação de ter uma campeã maior que o programa, e isso não pode acontecer. OU que todos os campeões tivessem a mesma força que Juliette teve (…) Acho que isso precisa ser repensado, e que a Renata tenha oportunidades

Bárbara Saryne

