Cerimônia do Prêmio Jabuti 2025 acontecerá em nova cidade; saiba qual

Mais tradicional premiação literária do país, a 67ª edição do Prêmio Jabuti acontecerá no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Depois de anos em São Paulo, a cerimônia mudará para a capital fluminense por conta do novo título recebido pela cidade. A partir de hoje, o Rio de Janeiro tem o título de Capital Mundial do Livro concedido pela Unesco.

Ainda que ocorra apenas em novembro, a premiação promoverá diversas atividades ao longo do ano. Organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, eles promoverão debates com autores e editores premiados, além de uma participação especial na Bienal do livro do Rio — que acontecerá em junho.

Neste ano, o Prêmio Jabuti ainda estreará uma nova categoria. Voltado exclusivamente para projetos realizados no Rio de Janeiro, eles incluirão o Jabuti Especial Fomento à Leitura. Os vencedores receberão uma estatueta alusiva à Capital Mundial do Livro e um prêmio de R$ 5 mil.

A premiação também oferecerá uma viagem à Feira do Livro de Londres ao ganhador da categoria Livro do Ano. Por conta da celebração do Ano da Cultura Brasil-Reino Unido, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) custeará a viagem, além de oferecer a tradicional estatueta e R$ 70 mil.