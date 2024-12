Preta Gil se submete a nova cirurgia e pede orações: 'Vontade de viver'

Preta Gil, 50, deu entrada nesta quarta-feira (18), no Hospital Sírio Libanês, a fim de iniciar os preparativos para uma nova cirurgia que fará.

O que aconteceu

A cantora publicou uma foto já no quarto de hospital, acompanhada do filho, Francisco Gil, 29. "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande - mas minha fé, minha vontade de viver, é maior que tudo!", declarou ela, na legenda do post.

Apesar das dificuldades, Preta afirma ser grata por poder contar com uma boa assistência médica, além do apoio de familiares e amigos. "Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes [e de] um amor que transborda vindo da minha família, dos meus amigos e de vocês [fãs]."

Ela pediu também orações para que a operação corra da melhor forma possível. "Amanhã a cirurgia começa muito cedo, e pedi à minha equipe para informar [novidades] a vocês. Rezem por mim! Meu filhote está aqui comigo, cuidando da mãezinha dele."

Nos comentários da publicação, vários famosos fizeram votos de recuperação a Preta. "Meu pensamento e minhas melhores vibrações estão com você", declarou Fátima Bernardes, 62. "Em orações aqui. Já deu certo! Saúde!", desejou Leonardo Miggiorin, 42.