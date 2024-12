Filme de Almodóvar "O Quarto ao Lado" estimula conversas sobre eutanásia

Por Rollo Ross

LOS ANGELES (Reuters) - O diretor espanhol Pedro Almodóvar entrou em um novo território com o drama "O Quarto ao Lado", juntamente com as atrizes vencedoras do Oscar Julianne Moore e Tilda Swinton.

O diretor de 75 anos é conhecido por seus filmes em espanhol, como "Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos". No entanto, "O Quarto ao Lado" é sua primeira produção em língua inglesa.

"Ele (Almodóvar) é muito rápido", disse Swinton à Reuters.

"Ele lhe dará, se você tiver sorte, duas tomadas e você pode implorar por uma terceira, mas geralmente ele está feliz e quer seguir em frente", acrescentou ela.

Para Swinton, trabalhar com o diretor de "Fale com Ela" foi um "feito de fé", no qual ela se sentiu confiante.

O filme é baseado no romance americano "What Are You Going Through", de Sigrid Nunez, e acompanha a personagem de Moore, Ingrid Parker, que é recrutada por sua amiga de longa data Martha Hunt, interpretada por Swinton, para ajudá-la a morrer antes que ela sucumba ao câncer.

Embora o filme trate do fim da vida de uma pessoa, Swinton acredita que o público não deve se deixar intimidar pelos temas da morte e da eutanásia.

"É sobre viver. É como transformar a morte em vida e como encontrar o que Martha está falando, essa busca, que é uma boa morte", disse ela.

"Isso parece ser algo muito razoável para nós e deveria ser algo muito factível para os Estados apoiarem as pessoas a encontrar", acrescentou Swinton.

O filme ganhou o cobiçado prêmio Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, o que Moore considerou desconcertante.

"A tinta mal havia secado nesse filme", disse a atriz de "Para Sempre Alice".

"Sabe, tínhamos acabado de terminá-lo. Tínhamos acabado de filmar em Nova York em maio e, de repente, nos vimos no final de agosto no Festival de Veneza", afirmou ela.

"Então, nossas cabeças estavam girando. Pensamos: 'Como passamos de um filme que mal terminou para um filme que ganhou o Leão de Ouro? Dito isso, meu Deus, ficamos muito felizes e muito, muito felizes também pelo Pedro, que realmente mereceu essa honraria", acrescentou.

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway)