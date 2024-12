Famosos chegam para a comemoração dos 50 milhões de seguidores da Virgínia

Virgínia Fonseca está promovendo uma festa luxuosa nesta quarta-feira (18) na Casa Fasano, em São Paulo. O evento é em celebração aos 50 milhões de seguidores que ela alcançou no Instagram em setembro deste ano.

Atualmente, Virgínia conta com 52,2 milhões de seguidores. A influenciadora atribuiu a Deus o seu sucesso. "Nem acredito que estou com 50 milhões no Instagram! É uma gratidão enorme a Deus e aos meus seguidores que fazem isso acontecer", afirmou ela a Splash na entrada do evento.

Meus seguidores são incríveis, são maravilhosos! Eles me defendem com unhas e dentes, confiam no que eu falo. Então não são só números, são pessoas que gostam, que tem carinho pela minha família.

Virgínia Fonseca

Sem entregar nenhuma fórmula, Virginia ainda explicou a maneira que busca guiar sua vida: "Deus! Sempre coloquei a minha vida nas mãos de Deus e sempre falei que acontecesse o que ele permitisse".

Ela é a única influenciadora na lista das 10 pessoas mais seguidas do país, ficando atrás de nomes como Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

A festa conta com uma estrutura grandiosa, e com detalhes da marca de Virgínia, a WePink. O logo vai estar presente na decoração do evento, que acontece no clima de baile de gala.

Virgínia deu orientações para os convidados sobre o dress code. Ela pediu que eles pensem em "tecidos luminosos, texturas que capturam a luz, cortes elegantes, acessórios ousados e detalhes que fazem o olhar fixar".

Diversos famosos já chegaram para a comemoração. Zé Felipe, marido de Virgínia, posou para fotos acompanhado da sogra, Margarete.

Veja fotos

Zé Felipe em festa de Virgínia Imagem: Marcelo Sá Barretto/Agnews

Virgínia Fonseca durante sua festa de 50 milhões de seguidores Imagem: Léo Franco/AgNews

Virgínia Fonseca para sua festa de 50 milhões de seguidores Imagem: Marcelo Sá Barretto e Léo Franco/AgNews

Zé Felipe e Margareth, mãe de Virgínia Imagem: Marcelo Sá Barretto/AgNews

Virgínia atende fãs na porta de sua festa Imagem: Leo Franco/AgNews