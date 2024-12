Universo anime: 'Wonderful Precure' tem sido uma jornada 'maravilhosa'

Esta é a newsletter Universo K-pop. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda segunda. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.



Não canso de me surpreender com a série 'Wonderful Precure', a ponto de achar que já é uma das minhas temporadas favoritas dessa franquia de garotas mágicas da Toei Animation. Embora tenha embarcado nas séries "Pretty Cure"/"Precure" há pouco tempo, mais especificamente quando a Crunchyroll colocou no catálogo 'Tropical-Rouge! Pretty Cure', em 2021, a atual série tem me mostrado o quanto esse gênero é vasto e repleto de possibilidades.

Uma rápida explicação para quem está caindo de paraquedas aqui: 'garotas mágicas' é o nome dado às séries sobre meninas com poderes que podem se transformar, e nos anos 1990 o anime 'Sailor Moon' popularizou as histórias de garotas que combatem o mal.

Tal qual acontecia com 'Power Rangers', cada série anual de 'Precure' é uma produção diferente, com histórias diversas, personagens distintos e vilões únicos. Para diferenciar, cada temporada tem um tema diferente que é explorado em visual e no roteiro. Já rolou sobre comida, bruxas, princesas, bebês e até sobre doenças (que coincidentemente rolou bem no ano do começo da pandemia).

'Wonderful Precure' (a série de 2024) se passa na Cidade Animal, um lugar que dedica muito tempo a bichinhos de estimação dos mais variados possíveis, e na trama vemos a relação próxima de Iroha Inukai e sua cachorrinha, Komugi. Num belo dia, surge um animal corrompido, e Komugi ganha uma forma humana capaz de se transformar em uma Precure.

Tudo é tão encantador nessa série. O foco em 'Wonderful Precure' é a relação entre as personagens, sejam humanas ou animais, e a temporada apresentou 'duplas' de guerreiras. Assim como temos Komugi e, posteriormente, Iroha se transformando em Cure Wonderful e Cure Friendy, mais pra frente temos a adição da dupla felina Yuki e Mayu como Cure Nyamy e Cure Lilian.

A próxima temporada de 'Precure' já está batendo à porta, se chamará 'You and Idol Precure' e terá como tema, provavelmente, o mundo da música, mas já fica esse buraco no coração porque fui completamente cativado por 'Wonderful Precure'. Inclusive, fica a dica para quem quer curtir nesse final de ano algum anime bem leve e emocionante.

Mais 'Precure' para assistir

Aqui o tema é verão e atividades extra-curriculares. A jovem adolescente Manatsu encontra uma sereia chamada Laura e ganha o poder para se transformar em Cure Summer. Ela e suas futuras aliadas precisam enfrentar os monstros Kero Não, que roubam a motivação das pessoas para alimentar a Bruxa da Protelação. Um elenco que é carisma puro, um humor único e vilões adoráveis, essa série é um deleite.

'Soaring Sky Precure'

Dessa vez o tema é heroísmo. Sora é uma moradora do reino de Skyland e cai na Terra quando tentava salvar a princesa Elle, sequestrada por um bandido. A garota, que sempre teve o sonho de se tornar uma heroína, se transforma na Cure Sky e reúne outros guerreiros para proteger a criança. O destaque são as cenas de ação e o elenco inusitado, que tem uma Cure adulta e o primeiro Cure menino.