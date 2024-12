'Secret Level' transforma 15 games de sucesso em série de animação

Aos 60 anos, o americano Tim Miller já tem seu nome cravado na cultura pop. Entre muitos trabalhos, esse discípulo de James Cameron foi diretor do primeiro "Deadpool" e criou uma espetacular série de animação, "Love, Death & Robots", produzida entre 2019 e 2022.

Agora, ele visitou o Brasil para a CCXP 2024 e conversou com Splash para falar da aguardada "Secret Level".

Os 15 episódios da série entram em dois lotes separados no Prime Video. Os oito primeiros foram lançados no dia 10. O restante chega nesta terça-feira (17), completando uma série de animação bem singular: cada episódio tem cerca de 20 minutos e adapta um game muito famoso no mercado.

Ao lado de David Wilson, diretor da série, Miller diz que a ideia não é fazer um "teste" para descobrir quais episódios agradam mais e a partir deles criar novas séries. "Se alguma produtora decidir desenvolver depois uma série de seu game, ótimo. Mas nossa ideia foi mesmo produzir algo que agradasse o máximo possível de pessoas."

Cena da animação "Secret Level", do Prime Video Imagem: Divulgação

Miller usa os números em seu favor. "Cerca de dois bilhões de jogadores já experimentaram esses 15 games. É muita gente. E tentamos expandir esse interesse. Selecionamos games de sci-fi, de fantasia, alguns clássicos, one-shooter games, enfim, a oferta é bem variada."

Wilson diz que, até por essa variedade de gêneros, não há conexão entre os episódios. "Cada um se sustenta sozinho, eles não conversam um com o outro."

Os dois produtores concordam que a opção por fazer histórias curtas às vezes torna as coisas mais difíceis de contar, mas o limite de 20 minutos se encaixou bem na produção. Entre escrever e criar as animações, foram três anos de trabalho.

"Precisaríamos de mais dinheiro!", afirma Miller. "Produzir os 15 episódios com 30 minutos parece pouca diferença, mas não é. Fazer a supervisão de uma série como essa é algo que demanda tempo e dinheiro", complementa Wilson.

Algumas revistas e sites especializados em jogos eletrônicos dispararam críticas ao projeto. Eles classificam "Secret Level" como simplesmente uma grande peça publicitária para as empresas divulgarem seus games. Miller refuta totalmente essa proposta.

Queremos fazer dinheiro com todos os projetos, para poder fazer coisas mais legais depois. Se 'Secret Level' levar mais pessoas para jogar os games, ótimo, mas a nossa proposta é fazer boas animações, é isso. Tim Miller

Os títulos escolhidos para formar "Secret Level" são realmente populares, entre lançamentos mais recentes e clássicos como "Pac Man" e "Mega Man". São eles: "Armored Core", "Concord", "Crossfire", "Dungeons & Dragons", "Exodus", "Honor of Kings", "Mega Man", "New World: Aeternum", "The Outer Worlds", "Pac Man", "Playtime" (episódio que mistura personagens e cenários de games de Playstation), "Sifu", "Spelunky", "Unreal Tournament" e "Warhammer 40.0000".

O episódio número oito, do game "Armored Core", tem Keanu Reeves dublando um personagem feito à imagem. "Secret Level" segue essa tendência forte nas animações recentes, que é chamar atores conhecidos para colocar vozes. Na série também estão, entre outros, Arnold Schwarzenegger, Gabriel Luna e Kevin Hart.