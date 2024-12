Lavação de roupa suja de A Fazenda distribui prêmios; veja vencedores

A dinâmica "Lavação de roupa suja" reuniu todos os peões de A Fazenda 16 (Record), confinados e já eliminados para sortear alguns prêmios. Enquanto alguns conseguiram alguns valores milionários e até um carro, outros ganharam algumas prendas. Confira quem ganhou o que:

Gilsão: R$ 10 mil

Larissa: R$ 2 mil

Gizelly: R$ 5 mil

Albert: R$ 2 mil

Suellen: R$ 5 mil

Juninho: R$ 2 mil

Camila: Roubou os R$ 10 mil de Flor

Zé Love: Babi tirou R$ 5 mil de Vivi e deu para o jogador

Flora: R$ 2 mil

Julia: R$ 5 mil

Fernando: R$ 2 mil

Sidney: R$ 5 mil

Sacha: Edredom

Yuri: 1 lata de leite condensado

Vanessa: 1 cartela de ovos

Cauê: Um carro 0

68655

true

http://splash.uol.com.br/enquetes/2024/12/16/a-fazenda-2024---enquete-uol-quem-voce-quer-que-va-para-a-final.js

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso