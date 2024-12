A Fazenda: Luana rebate Babi sobre segredo e detona Camila: 'Hipócrita'

Luana, ex-participante de A Fazenda 16 (Record), se envolveu em uma treta rápida com Babi e Camila na tarde de terça-feira (17), durante uma lavagem de roupa suja entre os peões promovida pelo Link Podcast.

O que aconteceu

Babi voltou a falar sobre o suposto segredo que Luana escondia dentro do reality show. "A vida é sua e você faz o que quiser. O segredo todo mundo sabe, é que ela estava apaixonado pelo Cauê."

A ex-panicat completou. "Não quis contar isso lá dentro, mas disseram que já se espalhou pra todo mundo."

Luana riu e rebateu Babi. "Tô achando engraçado que todas as acusações concindentemente não foram filmadas. Que estranho, né. Tantas câmeras na casa mas tantas informações falsas, nenhuma foi captada."

Luana ainda alfinetou Camila, que também estava presente. "O que é que a outra hipócrita falsa feminista ta fazendo aqui? Veio falar de mim também? Também sou pauta nas redes dela?."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer ver na final? Resultado parcial Total de 222873 votos 12,39% Gui 1,24% Juninho 36,40% Sacha 26,91% Sidney 4,88% Vanessa 18,18% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 222873 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso