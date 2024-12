Filhos de Harry e Meghan Markle surgem em fotos inéditas no cartão de Natal

Príncipe Harry e Meghan Markle surpreenderam neste ano ao incluírem fotos de seus filhos, o príncipe Archie, 5, e a princesa Lilibet, 3, já grandes no tradicional cartão de Natal da Família Real.

O que aconteceu

Já celebrando a temporada de Natal, Harry e Meghan encaminharam por email um e-card com seis fotos pessoais. "Em nome do escritório do Príncipe Harry e Meghan, do Duque e da Duquesa de Sussex, da Archewell Productions e da Archewell Foundation", diz a saudação, "desejamos a vocês uma temporada de festas muito feliz e um ano novo alegre".

Ainda que algumas das fotos já tenham sido publicadas anteriormente, o que chama atenção são as imagens com Archie e Lilibet. As crianças não costumam ser vistas e, até mesmo nas fotos, suas identidades estão preservadas — destacando somente o quanto eles cresceram.

Nas imagens, localizada na primeira coluna e na segunda fileira do cartão, Archie e Lilibet aparecem de costas, correndo em direção aos seus pais, acompanhados de seus cachorros. As outras fotos trazem ainda Meghan e Harry juntos, além de alguns trabalhos sociais feitos por eles.

Príncipe Harry e Meghan Markle incluem os filhos em cartão de Natal Imagem: Archewell

A última vez que o príncipe e a princesa puderam ser vistos foi com o lançamento da série documental "Harry & Meghan" na Netflix, em dezembro de 2022. Na produção, as crianças mostram que herdaram os fios ruivos do pai.

A decisão de preservar a imagem dos pequenos surgiu devido a preocupações com a segurança. "Nossos filhos são jovens. Eles têm três e cinco anos. Eles são incríveis (...) Mas tudo que vocês querem fazer como pais é protegê-los. E então, como podemos ver o que está acontecendo no espaço online, sabemos que há muito trabalho a ser feito lá, e estamos felizes em poder fazer parte da mudança para o bem", disse Meghan em entrevista ao canal CBS.