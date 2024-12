Universo Alegria: Fã invade show de Simone Mendes, que tem reação inusitada

Um fã invadiu o palco de Simone Mendes, 40, durante show neste sábado (14), no festival Universo Alegria, em Porto Alegre (RS). A reação foi inusitada, encorajando o rapaz, sob olhar de seguranças.

O que aconteceu

Cantora abriu o show na capital do Rio Grande do show com o hit "Erro gostoso". Esbanjando carisma e simpatia, ela percorreu todo o palco para cumprimentar o público.

Antes de completar a volta no palco, a artista parou para colher presentes dos fãs. O rapaz se pendurou no gradil e subiu direto nos braços da artista.

"Suba. Venha, venha, venha", disse Simone Mendes, enquanto ganhava o abraço do fã.

Seguranças apareceram rapidamente no palco. Em um momento tenso, eles observavam a abordagem do fã, para avaliar os riscos à cantora.

Fã subiu com celular em mãos filmando o encontro com sua ídola. Ele ainda ganhou um novo abraço e cantou brevemente trecho do hit "Daqui pra frente".

A equipe de seguranças do Universo Alegria levou o fã para fora do palco com segurança após o encontro. O show de Simone Mendes prosseguiu normalmente.

*O repórter viajou para o Universo Alegria a convite da organização.