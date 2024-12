Giovanna Ewbank diz que Bruno Gagliasso quer mais filhos, mas ela não

Giovanna Ewbank, 38, revelou que não planeja ter mais filhos, embora seu marido, Bruno Gagliasso, 42, deseje aumentar a família.

O que aconteceu

Ewbank abordou o assunto ao ser questionada sobre como se vê no futuro. "Mais filhos não dá, ele quer, continua querendo [mas eu, não]", declarou durante participação no canal do YouTube de Fernanda Gentil.

Apresentadora contou que no futuro pretende morar no rancho, em uma área rural, que construiu com Gagliasso. "Minha vontade daqui a 10 anos é morar no rancho porque as crianças vão estar mais tranquilas, porque a gente só não mora hoje no rancho, na roça, porque não tem escola [para elas]."

Ela explicou que, embora goste da vida urbana, pretende "desacelerar" e levar uma vida mais pacata. "Tenho muita vontade de morar na natureza, sem essa loucura da cidade. Quero muito desacelerar e poder respirar. Esse último ano foi muito intenso para mim, de muito trabalho, muitas sensações."

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Titi, 11, Bless, 9, e Zyan, 4.