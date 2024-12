Sacha e Gilsão trocam farpas após dinâmica: 'Não tem coragem, plantinha'

Sacha e Gilson tiveram uma breve troca de farpas na tarde desta sexta-feira (13) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após a gravação da Hora do Faro, Sacha e Gilson trocaram farpas. "Você é um mentiroso, não sabe de nada rapaz. Está até hoje repetindo discurso de Gizelly, só isso que sabe fazer, repetir discurso dos outros", acusou Sacha.

Gilson manteve a calma e rebateu. "Eu nem falo com você, é você que tá falando comigo", disse.

Você não fala porque não tem coragem, não tem posicionamento nenhum. você é uma plantinha, meu filho. Sacha Bali

Gilson ironizou. "Meu Deus, sendo agredido por vocês", disse.

