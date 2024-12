Chuva de meteoros hoje (13): veja horário e como assistir à Geminídias

A noite da última sexta-feira 13 do ano será marcada por um espetáculo celeste: a chuva de meteoros Geminídeas.

O que esperar do fenômeno

Reconhecida como uma das mais impressionantes do calendário astronômico, essa chuva de meteoros pode proporcionar a visualização de até 150 meteoros por hora durante seu pico.

No Brasil, os horários de observação variam conforme a região:

Norte e Nordeste: a partir das 21h30;

Sudeste e Centro-Oeste: por volta das 23h;

Sul: entre 23h e 23h59.

Como e onde observar

Não é necessário utilizar telescópios ou outros equipamentos específicos para apreciar o evento. Ele será visível a olho nu, embora a luminosidade da Lua possa comprometer parcialmente a experiência.

Para localizar o ponto de origem dos meteoros, é recomendado olhar para o céu em direção ao nordeste, concentrando-se na constelação de Gêmeos. As estrelas Pollux e Castor podem servir de guia para encontrar o radiante.

O que torna as Geminídeas especiais

Diferentemente da maioria das chuvas de meteoros, que se originam de detritos de cometas, as Geminídeas têm sua origem no asteroide 3200 Faetonte, o que as torna únicas entre os fenômenos astronômicos.

Para os entusiastas da astronomia, o ideal é buscar locais com baixa poluição luminosa e torcer por céus limpos para aproveitar o espetáculo ao máximo.