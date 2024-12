A Fazenda: Última semana teve fim do G4 e estratégia certeira de grupão

Faltando poucos dias para a final a A Fazenda 16 (Record), os peões estão arriscando todas as estratégias possíveis para conseguir ser um finalista.

Vanessa leva fora de Sidney

Em uma conversa particular, Vanessa questionou se Sidney já teve algum interesse por ela: "Em algum momento, sei lá, no meio da loucura... Você já teve um olhar diferente sobre mim?".

O peão negou. "Não, Nêssa. Do fundo do meu coração, não. É aquilo que eu te falei, eu sinto muito em te dizer isso de uma forma tão sincera... Mas assim, por isso é importante você saber de todas as coisas que eu disse antes para você. Por que não tem nada a ver com você, tá.? Talvez assim, se eu tivesse em outro momento da vida... Mas eu tô muito fechado pra balanço, sabe."

Depois da conversa, a peoa chorou bastante sobre ter levado um fora do amigo. Ela desabafou com Gilsão e Flor sobre seus sentimentos. "Eu to feliz demais de estar entre os oito, mas isso doeu em mim, sabe?"

Votação

Com o chapéu da semana, Gilsão mandou Sacha para o primeiro banquinho. G4 votou em Albert e os outros peões foram em Yuri, com Flor sendo o voto decisivo para o dançarino ser indicado. Então, ele puxou Flor da baia. A apresentadora foi muito pressionada por ambos os grupos sobre em quem mandaria seu voto. Ao final, ela decidiu por ajudar seus antigos aliados do grupinho.

No Resta Um quem sobrou foi Luana. Com o Poder de Fogo nas mãos de Vanessa, ela optou pela imunidade e passou o Poder Branco para Sidney. Ao final, o peão teve a oportunidade de mandar um peão direto para a berlinda, escolhendo Gui.

O comportamento de Vanessa com os poderes causou um rebuliço com o público, que a acusou de dar um sinal do poder para Gilsão, enquanto conversavam em paralelo durante a formação de roça. O programa se posicionou explicando que avaliou a conversa e viu que Vanessa não infringiu nenhuma regra.

Tricampeão Yuri

Yuri conseguiu vencer pela terceira vez a Prova do Fazendeiro, o que o fez escapar da roça com os colegas aliados. Apesar de ser dono do chapéu, o peão não terá poder de indicação nem imunidade.

Saída de Luana e Flor

Na quinta-feira (12), Luana e Flor foram as eliminadas da primeira roça quádrupla da temporada. A empresária ficou com 8,16% e a apresentadora teve 15,81%. Com a eliminação, Galisteu anunciou que acabou o trato dos animais e a baia.

Ao voltarem da roça Sacha provocou Albert, Gilsão e Juninho. O ator acusou os rivais de serem "plantas" no jogo. Ele também apontou que Flor foi eliminada por querer proteger Albert, que chorou com a saída da amiga.

