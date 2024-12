'Não pode mimimi': filha diz que Silvio Santos ensinou como administrar SBT

O SBT vive um novo ciclo em sua história sem a presença de Silvio Santos —que morreu em agosto passado. Comandado por Daniela Beyruti, filha número 3 do apresentador, o canal da família Abravanel vive, segundo Silvia Abravanel, filha número 2 de Silvio, o momento de arregaçar as mangas para trabalhar e "manter o legado do pai".

Desafio do SBT é manter o legado dele, manter o que ele ensinou. Ele deu todas as ferramentas e não escondeu nada das filhas e da esposa. Ele não escondeu como ele fazia, o que ele queria, como era para ser feito. Nossa missão agora é manter os pés firmes, pegar essa força toda que ele deu e seguir o que ele ensinou e manter toda a história, todo o legado que ele criou firme e forte para o Brasil. Silvia Abravanel, em entrevista para Splash, no Cruzeiro do Zezé Di Camargo

"Não pode ficar de mimimi"

Daniela Beyruti é a atual dona do posto de presidente do SBT e comanda a reestruturação para recolocar o canal na vice-liderança da audiência. Ela, porém, não está sozinha e conta com apoio das irmãs: Cintia, Renata, Silvia, Rebeca e Patrícia, além do suporte da mãe, Iris Abravanel, para dirigir a emissora.

"Não dá tempo de entender [a ausência do meu pai]. Tivemos que entender isso no dia da passagem dele, tivemos o nosso tempo de luto. Por mais que a gente ainda esteja num luto, estamos agora num momento de 'vamos fazer', 'tem que acontecer'. A gente vai fazer, vai conseguir, é uma pelas outras", destaca Silvia Abravanel.

Silvio Santos e Silvia Abravanel Imagem: Reprodução/Instagram

Minha mãe está na linha de frente e nós seis estamos ali na retaguarda, e vamos indo. É uma roda, estamos fazendo essa roda girar e não tem mais tempo de entender. Agora é tempo de fazer.

Família Abravanel vive fase de "meter a cara" nos negócios para entender os fluxos. Não há mais tempo para "choro e mimimi" com o SBT exigindo tomadas de decisões diárias.

"Estamos fazendo, metendo a cara. Está com medo? Vai com medo mesmo. Tem que fazer, vamos aqui. Pode chorar, mas chora, seca às lágrimas e segue o baile. Temos bocas para alimentar, famílias para sustentar", afirma a apresentadora.

A gente não pode mais ficar com mimimi. Termos que pegar firme. Se tem uma pessoa que não sabia o significava da palavra mimimi era meu pai. Então, as sete mulheres que ele deixou têm que ter a força de um homem. Silvia Abravanel

Silvio Santos ao lado da esposa e as seis filhas Imagem: Rogério Pallatta/SBT

Além do trabalho no SBT, Silvia Abravanel está focada em seu novo podcast e sua casa de aposta, em sociedade com o noivo, Gustavo Moura. "Quero trabalhar cada vez mais, porque é uma coisa que ele me ensinou: amar o trabalho. Quero continuar trabalhando, fazendo o meu melhor. Agora eu estou vindo com um projeto de um podcast. Quero levar umas coisas muito legais para esse podcast. Talvez ensinar as pessoas o que é e como amar a televisão, como ele me ensinou a amar".

Estamos com um projeto também de ter um aras. Então, são coisas paralelas. Estamos com a nossa casa de apostas também, que vamos tocar, a minha e do Gustavo. Agora, é seguir o que ele ensinou: trabalhar e amar o que a gente faz. Silvia Abravanel

* O repórter viajou no Cruzeiro do Zezé a convite da organização.