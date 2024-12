Como surgiu o Senninha? Ayrton bancou projeto e tinha planos ambiciosos

A imagem de Ayrton Senna com o desenho do Senninha estampado numa camisa branca era uma cena comum nos boxes da Williams em 1994. O personagem foi lançado naquele ano e o tricampeão mundial teve papel importante para o projeto sair do papel.

Como surgiu o Senninha

A criação do personagem aconteceu no início da década de 1990. A concepção surgiu das mentes e mãos de Ridaut Dias Jr. e Rogério Martins, cartunista e publicitário, respectivamente.

Por que Ayrton Senna foi o escolhido? A dupla tinha planos em criar um personagem em quadrinhos, algo comum à época com nomes que estavam em evidência na televisão. Faltava o nome ideal para o projeto sair do papel e ganhar visibilidade. E ele veio: Ayrton Senna.

O Ayrton Senna tinha mais coisas para falar que todo mundo. Ele se manifestava, tinha as ideias dele, todas essas frases que a gente vê hoje, ele já tinha isso aplicado na vida dele. Essa coisa da disciplina, de ir para frente. Pensando nisso, o Ayrton era uma escolha muito mais enriquecedora, não tinha outra.

Ridaut Dias Jr.

Senna bancou a criação do projeto

Uma vez que o desenho estava pronto era necessário chegar até as mãos de Ayrton Senna. Neste meio-tempo, a porta de entrada foi o pai do piloto: Milton da Silva. Se o seu Miltão, como o pai do tricampeão era conhecido, num primeiro momento ponderou em relação ao personagem, Senna teve convicção de que era positivo.

"O Ayrton desde o começo deu apoio total. Ele abraçou esse projeto de uma forma que eu fiquei até impressionado", diz Ridaut. "Ele adorou na hora e falou: 'Nossa, eu estava procurando alguma coisa para ter contato com as crianças, que eu pudesse voltar um pouco do carinho que eu recebo das crianças, devolver isso para as crianças, para o Brasil', completa Rogério.

Aproximação com o público infantil era o chamariz. Senna queria comunicar seus valores e mensagens para as crianças. E acreditava que essa missão poderia ser cumprida com êxito com o personagem.

Senninha e sua turma não visa só o lado comercial mas também o humano. Será um canal de comunicação com as crianças para levar a elas noções de vida esportiva, lazer, respeito e formas de se conviver com as vitórias e também com as derrotas.

Ayrton Senna

Capas da revista "Senninha e sua turma" lançadas em 1994 Imagem: Reprodução/Internet

O personagem Senninha foi lançado oficialmente em 28 de janeiro de 1994. "Durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre busquei dar o máximo do meu trabalho, até mesmo para continuar merecendo a confiança de todos os meus torcedores. Porque vocês não imaginam o quão emocionante é ter todo aquele público torcendo pela gente, principalmente quando você vê uma criança vibrando. Agora eu tenho a oportunidade de começar a devolver todo esse carinho e incentivo através do projeto Senninha e sua turma", disse Ayrton sobre o lançamento do personagem.

A revista "Senninha e sua turma" chegou às bancas em abril de 1994. O tricampeão aprovava e dava sua colaboração para as histórias, assim como a mãe: Neyde Senna. Foi ele quem batizou o antagonista, por exemplo. O nome Braço Duro surgiu dessas sugestões.

Senna acompanhou apenas os primeiros passos do projeto. O piloto morreu aos 34 anos após se chocar com um muro no GP de San Marino, em Ímola, em 1º de maio de 1994.

O seu Milton (pai de Ayrton) falou assim no dia do enterro: 'Fiquem tranquilos que a gente vai continuar com o Senninha. Semana que vem está todo mundo de volta, vamos trabalhar, não vai parar nada. E isso foi bem legal da parte dele. Já ter essa preocupação de chegar para gente e falar. Ele que no começo até tinha relutado um pouco, ponderado mais se faria o personagem ou não, e foi o primeiro a dizer que ia continuar.

Rogério Martins

Senninha deixa o papel e vai às telas

Os criadores do Senninha deixaram o projeto anos depois. Ridaut saiu em 1996 e Rogério ficou atrelado à revista até 1999. Por diferentes razões, eles entraram na Justiça contra a empresa do piloto. Hoje, porém, a questão está solucionada.

Lançada pela editora Abril Jovem, a revista "Senninha e sua turma" tinha periodicidade quinzenal e tiragem de 150 mil exemplares no início. Antes de encerrar sua circulação, a publicação ainda teve mais duas editoras: Brainstore (1999) e HQM (2008).

Dia do lançamento do Senninha: Rogério Martins, Cecília Yoshizawa (gerente de novos negócios), Ayrton Senna e Ridaut Jr. Imagem: Arquivo pessoal

O investimento inicial para criação foi de US$ 2 milhões. Além dos quadrinhos e dos projetos sociais, Senninha também chegou aos lares dos brasileiros numa gama de produtos que foram licenciados.

Do papel às telas. No decorrer dos 30 anos, o personagem ganhou espaço com animações na televisão e, na última década, é possível acompanhá-lo no Youtube e em outras plataformas de streaming.

Era uma coisa que o Ayrton gostava. É uma maneira de manter o Ayrton vivo. O Senninha está no Youtube. Ou seja, é um pouco do Ayrton na realidade de hoje. O Senninha é a continuidade, é muito importante para imagem dele para as próximas gerações.

Ridaut Dias Jr.

Os episódios de "Senna" estão disponíveis na Netflix. Em seis capítulos, a produção detalha o início no automobilismo e a morte do ídolo brasileiro.