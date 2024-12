Daniel Castro: criador dos Patati Patatá acha que é Silvio Santos no SBT

Daniel Castro comentou no Splash Show desta quarta-feira (11) sobre as mudanças na grade do SBT que estão acontecendo após a morte de Silvio Santos. Daniela Beyruti, filha do apresentador, é quem tem comandado a emissora desde então e já fez diversas alterações.

Segundo Daniel, Daniela contratou Rinaldi Faria, que é um dos criadores dos Patati Patatá, como consultor de audiência da emissora. No entanto, ele tem interferido nas atrações do SBT.

Ele está incorporando o Silvio Santos. Está ligando nas produções do SBT e dando pitaco no figurino, no cabelo de apresentador e apresentadora, na luz. Baixou o Silvio Santos nele e ele está se sentindo

Daniel Castro

Leão Lobo complementou que Silvio Santos tinha um respeito por Rinaldi, mas na hora de negociar com ele, o apresentador era minucioso. "Silvio tinha muitos cuidados com relação ao Rinaldi".

