Cher é "forçada" a deixar casa luxuosa em Malibu após incêndio florestal

Cher, 78, precisou deixar sua mansão em Malibu, nos Estados Unidos, após um incêndio florestal atingir o estado da Califórnia na última terça-feira (10), informou a BBC.

O que aconteceu

A cantora foi forçada a deixar sua casa, onde vive há mais de duas décadas, conforme informações da BBC. Além de Cher, milhares de pessoas precisaram evacuar o local por ordem das autoridades.

A propriedade fica num "penhasco exuberante e privado" e tem "vistas deslumbrantes" do Oceano Pacífico, com mais de 1.200 metros quadrados. O imóvel possui janelas que vão do chão ao teto para valorizar o "cenário", além de sete quartos e nove banheiros, piscina e quadra de tênis.

O ator Dick Van Dyke, 98, também foi forçado a evacuar a área com sua esposa. Nas redes sociais, ele tranquilizou os fãs: "Arlene e eu evacuamos com segurança com os nossos animais, exceto o Bobo ter escapado quando estávamos saindo. Estamos rezando para que ele fique bem e para que a nossa comunidade em Serra Retreat sobreviva a estes incêndios terríveis"

Incêndio florestal em Malibu

10.dez.2024 - Uma casa destruída no incêndio Imagem: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O incêndio expandiu-se rapidamente de dois para mais de 1.000 hectares durante a noite da última terça (10). Ele se alastrou sobre a Pacific Coast Highway na cidade costeira de Malibu, que possui cerca de 10.000 habitantes.

Os bombeiros não estavam conseguindo conter o incêndio. Segundo o chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony Marrone, algumas casas foram destruídas, mas não houve feridos ou mortes.

A causa do incêndio ainda é desconhecida. Marrone destacou que o tempo é crucial devido às dificuldades do terreno montanhoso.