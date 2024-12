A Fazenda: Gilson comemora seus 40 anos com invertida em Sacha

Os peões do "grupão" comemoraram o aniversário de Gilsão nesta quarta-feira (11) e lembraram da invertida que o rival, Sacha, levou em decorrência da data em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Pela manhã, Sacha realizava as tarefas na área dos animais quando Gilson, o Fazendeiro, apareceu para auxiliar Albert no trato das ovelhas. "Caiu da cama hoje, Gilsão? Último dia, resolveu vir ajudar alguém.. Legal, né".

Sidney então interrompeu o ator. "Feliz aniversário, Gilsão", disse.

Sacha parabenizou o rival. "É hoje? Feliz aniversário", disse. "Brigado, amém", agradeceu Gilsão.

Mais tarde, Albert contou a situação aos seus aliados. "O outro lá [Sacha] já ia envenenar ele hoje. O Gilsão foi me ajudar lá... Ele, 'olha, o Fazendeiro acordou cedo hoje'."

Flor disse que Sacha deve ter se envergonhado com o episódio. "Nossa, deve ter ficado sem graça. Foi ótimo", disse. "Ia ficar mal pra ele. Não ia ficar bom né, ficar zoando o Gilsão no dia do aniversário."

Gilson, por sua vez, comemorou sua reação.

Ele já ia começar. Eu ia dar de maluco de novo. 4.0. sem xingar e humilhar ninguém Gilsão

