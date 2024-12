Françoise Forton, de 'Tieta', enfrentou doenças e trauma com pai francês

Françoise Forton morreu em 2022, mas pode ser vista atualmente interpretando a antagonista Helena na novela "Tieta" no Vale a Pena Ver de Novo.

Trajetória

A carreira de Françoise Forton na TV começou ainda na adolescência. Ela fez uma participação na novela "A Última Valsa" (1969) e no seriado "A Grande Família" (1973). Logo depois, se destacou em "Fogo sobre Terra" (1974), que abriu as portas para uma trajetória longa na teledramaturgia.

Em 1975 e 1976 protagonizou as novelas "Cuca Legal" e "Estúpido Cupido", respectivamente. Após esses dois trabalhos intensos, ficou sete anos sem fazer televisão, voltando em 1983 em "Bebê a Bordo", trabalho que antecedeu seu papel em "Tieta".

Teve notoriedade também em "Perigosas Peruas" (1992), "Explode Coração" (1995), "Anjo de Mim" (1996) e "Por Amor" (1997). Após "O Clone" (2001) e "Kubanacan" (2003), Françoise Forton migrou para o SBT, onde fez "Seus Olhos" (2004) e "Os Ricos Também Choram" (2005).

Françoise Forton no início da carreira e, ao lado, como Meg de 'Por Amor' (1997) Imagem: Divulgação

Já na Record, na qual ficou entre 2006 e 2011, esteve nos principais projetos da emissora. Compôs o elenco de "Cidadão Brasileiro", "Luz do Sol", "Caminhos do Coração", "Os Mutantes", "Promessas de Amor", "Ribeirão do Tempo" e do sitcom "Louca Família". Voltou à Globo em 2013 para fazer a célebre "Amor à Vida". Sua última novela da carreira foi "Amor Sem Igual", em um contrato novamente com a Record.

Atriz enfrentou dramas pessoais

Em 1989, Françoise Forton foi diagnosticada com câncer de útero e precisou retirar o órgão afetado. A notícia da doença não foi divulgada pela atriz na época, somente anos depois. Segundo ela, o fato pediu sua máxima discrição, uma vez que entrou em depressão durante o tratamento. Além da radioterapia, teve que ser submetida a uma histerectomia, processo de remoção do útero.

Françoise Forton ao lado de Karla Muga e Diego Larrea em "Quatro por Quatro" Imagem: Arley Alves/Globo

Após a cirurgia para remover o útero, Françoise Forton encarou uma tristeza profunda, pois tinha o desejo de engravidar novamente. A atriz foi mãe em 1980, dando à luz Guilherme, fruto da união com o físico Ênio Viotti. Sem gostar da experiência dela mesma de ser filha única, queria dar um irmão ao filho, por isso sofreu muito com a histerectomia. Ela chegou a considerar a adoção, mas a vida profissional agitada adiou esse sonho.

Outro drama enfrentado por Françoise veio à tona em seus últimos anos de vida. Em entrevista ao Encontro (Globo), em 2019, à época apresentado por Fátima Bernardes, a artista contou que nunca conheceu seu pai pessoalmente e nem teve referências paternas em sua criação.

Não conheço ninguém da família do meu pai. Tenho uma foto dele e uma história de minha mãe, mas nunca tive nenhum contato e o maior sonho é conhecer alguém da família do meu pai Françoise Forton, no Encontro, em 2019

Françoise durante participação no "Encontro" Imagem: Reprodução/TV Globo

Ainda no programa da Globo, ela relembrou um trauma de infância e fez um apelo por notícias da família paterna. Filha de pai francês e mãe brasileira, Françoise nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu em Brasília.

O Dia dos Pais é um dia comercial, escolhido como o das mães, mas no colégio era muito difícil. Até hoje é um dia em que fico muito triste porque tenho uma saudade de algo que eu não tive. É muito louco. Eu tenho o direito de saber. Se alguém souber... Françoise Forton

A eterna Helena de "Tieta" morreu em 2022, vítima de outro câncer após quatro meses de internação. Além de seu filho, Guilherme, Françoise Forton deixou o marido, o produtor e diretor teatral Eduardo Barata, com quem era casada desde 2014.