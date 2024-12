'Arte salva': ele deixou alto escalão do tráfico no RJ e hoje estrela filme

Cria do Complexo do Alemão, o ator Diego Mister, 39, passou boa parte das últimas semanas no set do longa "Na Linha de Fogo". Uma realidade bem diferente da qual ele vivia até novembro de 2010, quando se entregou à polícia carioca. Diego era traficante de alto escalão do complexo localizado na zona norte do Rio.

"A arte salva"

Conhecido como Mister M, Diego era o segurança pessoal do então chefão, Pezão, até se entregar à polícia, acompanhado pela mãe e pelo irmão. Na delegacia, ele recebeu a visita de José Junior, fundador do Grupo Cultural AfroReggae. "Nós o tiramos [do tráfico] em 2010. O nome mais famoso daquela operação era o dele, Mister M, porque ele se entregou", lembra o ativista.

Se não fosse a oportunidade do Junior, pela vida que eu vivia, ou estaria na cadeia de Catanduvas, ou estaria morto. Diego Mister

Diego relembra o encontro com José Junior, seguido de uma proposta. "Me falaram que eu tinha uma visita. Quem queria falar comigo? Nessas horas, só nossa família nos abraça. Quando abro a porta, é o Junior: 'E aí, Diego, você quer trabalhar no AfroReggae?'. Respondi que sim, e ele me disse que assim que eu saísse da prisão, teria minha carteira assinada no projeto. Dito e feito. Fui direto para o AfroReggae".

Após nove meses de prisão, Diego ficou abrigado na casa de José Junior por três meses. "Alguns policiais queriam me pegar", lembra ele, mesmo tendo cumprido o que determinava a Justiça. Com quase 14 anos no AfroReggae, Diego é um dos diretores do projeto —que promove cultura e arte afro-brasileira com o objetivo de combater a discriminação e o preconceito, atuando, em especial, em territórios assolados pela violência.

Hoje, ele é ator, pai de três filhos — Ana Julia, 15, Maria Clara, 15, e Diego Noah, 7 — e cursa artes cênicas em uma renomada instituição carioca. "Precisamos de oportunidade. Muitos amigos continuam nessa vida [do tráfico]. Quando chego em casa todos os dias, eu penso: 'ontem, eu estava trocando tiro com a polícia de verdade. Se eu tomasse um tiro, morria de verdade, a troco de nada, sem pensar em ninguém'. Hoje, estou fazendo um filme para o Globoplay e para a Disney. É fod* demais."

Muitos atores que saíram da favela não voltam mais para lá. Eu faço o contrário. Faço questão de passar lá e falar com eles. Me perguntam: 'Como é lá fora?'. Eu digo que é muito maneiro, mostro fotos. Posto fotos nas redes sociais para que eles vejam que é real. Tem saída. A arte salva. Há uns anos, não tinha sonho. Falava que ia viver naquela vida até morrer. Corta para hoje. Diego Mister

Diego Mister posa caracterizado nos bastidores do filme 'Na Linha de Fogo', no Complexo da Maré Imagem: Ique Esteves

"Na Linha de Fogo"

Filmado no Rio de Janeiro, o filme mostra o confronto pelo controle territorial entre traficantes e forças policiais, além do impacto devastador na vida das pessoas que vivem em favelas cariocas. A história aborda os dilemas éticos enfrentados por policiais em um ambiente de caos e violência. Tudo isso em uma superprodução, com direito a efeitos especiais, helicópteros e blindados.

Além de atuar como o traficante Cavalo, Diego também é consultor da produção. Ele ajuda o elenco e os figurantes em suas marcações, dá dicas de como manusear as armas cenográficas, como se posicionar, como agir. "Feliz de passar um pouco dessa experiência para o cinema. 99% das coisas no filme são verdadeiras. Aqui, estamos na divisa entre duas facções, o Terceiro Comando e o Comando Vermelho. Hoje, estou trabalhando com um amigo que largou outra facção, de policiais ou ex-policiais, tudo em prol desse projeto do AfroReggae. Sensação muito boa."

Fico feliz porque o meu filho, quando chego do trabalho, pode falar: 'pai, quero ser igual a você'. Isso é bom pra caramba. Imagina ele falar isso na minha outra vida? Eu chegar em casa armado e ele dizer que queria ser igual a mim. O que eu falaria para ele? Hoje, chego em casa e mostro as fotos do trabalho, e ele fala: 'quero ser ator igual a você'. Digo a ele que tem que estudar. Ele tem sete anos. Diego Mister

"Na Linha de Fogo" ainda está em fase de gravação, sem data definida para estreia nos cinemas. O filme do Globoplay, tem produção do AfroReggae Audiovisual e coprodução da Star Original Productions — selo da Disney voltado para o cinema nacional. Quem assina a direção é Afonso Poyart.