Peões culpam Gilson por banheiro sujo em A Fazenda: 'Porco'

Luana Targinno e Yuri Bonotto culparam Gilson de Oliveira pela sujeira no banheiro de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Após Luana reclamar do banheiro sujo, a peoa conversou com Yuri e Gui Vieira e responsabilizou Gilson. Os peões citaram alguns motivos que os levaram a incriminar o educador físico.

Yuri: "Sabe quem foi? O Gilsão. Ele usa o chuveirinho e deixa tudo podre".

Luana: "Também acho que é Gilsão. Sabe por quê? Já é a segunda vez que eu vou depois de Nêssa, ela usa o chuveirinho e enxuga tudo. Eu sabia que era o Gilsão!".

Yuri: "O último a fazer xixi antes da Prova [que todos os peões competiram, exceto Gilson] fui eu. E estava limpinho. Eu passei papel toalha no vaso. E o sabonete não estava aberto. Agora está tudo escorrendo".

Luana: "A privada estava cheia de b*sta!".

Yuri: "É que, em vez dele usar lenço umedecido [para se limpar], ele usa o chuveirinho".

Gui: "Ele quer tomar banho no... [vaso sanitário]?".

Yuri: "Quer! É ele que está com dor de barriga. Acha que eu não sei? É ele! Várias vezes eu já vi ele molhando tudo e deixando tudo fedido. É ele que faz isso! Porco! E fica quieto. Mas eu já vi que ele não assume nada. Tenho certeza que foi ele, porque eu fui o último a fazer xixi [antes da Prova] e ninguém mais foi".

