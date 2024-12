Katie Holmes nega que sua filha com Tom Cruise herdou fortuna milionária

Katie Holmes, 45, desmentiu a notícia de que Suri Cruise, 18, sua única filha com Tom Cruise, 62, recebeu uma fortuna milionária.

O que aconteceu

Uma matéria publicada pelo jornal britânico Daily Mail no sábado (7) afirmou que, ao completar 18 anos, Suri teve acesso a parte do fundo fiduciário criado Tom e Katie após o divórcio em 2012. Segundo o veículo, os pais planejaram que a jovem recebesse o restante da fortuna aos 30 anos, para que não fosse "sobrecarregada" com o dinheiro.

O jornal ainda mencionou que Katie criou um fundo próprio para garantir o futuro da filha única. De acordo com uma fonte, a atriz deseja que Suri seja sustentada e tenha uma vida confortável.

Katie rebateu a notícia com uma publicação nas redes sociais: "Completamente falso. Daily Mail, pare de inventar coisas". Na legenda, a atriz completou: "Chega".

Segundo o jornal britânico The Times, Suri não vê Cruise há mais de 10 anos — desde a separação dele com Katie, quando ela tinha 5 anos. A jovem abriu mão do sobrenome do pai e adotou o Noelle, nome do meio da mãe.