'Bora fetichar': concurso Mr. Fetiche reúne diferentes tipos de tesão

Acontece neste domingo (8) a final do concurso Mister/Miss Fetiche Brasil, em São Paulo. O evento é uma verdadeira imersão no universo do fetiche e congrega todas as comunidades para prestigiar as apresentações dos finalistas.

Os competidores farão uma apresentação de até dez minutos, com teor fetichista, e serão avaliados por jurados. A bancada é composta por Robert (Atual Mister Fetiche Brasil 2024), La Mandala (Let's Play), Morgana Marone (Personalidade Rubber), Mestre Marcus (Mister Rubber Brasil 2018), Jack/Harleen Napier (BDSM Luxury), e Alastair Noir (Mister Fetish World). Há também a votação do público que acontece neste link.

O vencedor leva o título de Mister/Miss Fetiche Brasil 2025. Além disso, ganha: R$ 1.500 em dinheiro, ensaio fotográfico profissional, assinatura premium do app Switched com título verificado na plataforma, faixa de couro personalizada e exclusiva, entrada VIP par a festa Let's Play por um ano e voucher de R$ 300 para gastar na Mr. Daddy.

Splash esteve presente na semifinal, que aconteceu em 3 de novembro e te conta como foi. "Bora fetichar", diz Dom Jheff, o mestre de cerimônia da noite. A todo o momento, ele lembra ao público a importância de exercer os fetiches de cada um, sempre com segurança e consentimento.

Abaixo, conheça os finalistas, que se apresentaram na semifinal.

Dom ícaro

Com vela e submissão, a apresentação explorou simbolicamente a jornada de sair do armário fetichista, evidenciando as emoções de dor, medo e transformação.

Hex Fetish

Ele espalhou pelo ambiente cartazes de procurado e usou máscara de gás para garantir a estética fetichista e a surpresa ao apresentar uma versão de velho oeste na qual as armas dão lugar ao amor e conexão.

Ma Meduze

A apresentação aconteceu com a música "Judas", de Lady Gaga. Durante o espetáculo, foi exibida a simbologia das práticas de spank, humilhação, podolatria, petplay e golden shower.

Mestre Cruel

A apresentação abusou da dominação e chicote. Segundo o criador, ela foi pensada para apresentar a marca Cruel, unindo em uma mesma cena spank, impact, wax e "elasticada".

Ravena e Doguinho

O casal entregou ao público uma atuação de submissão e muita interação. Na apresentação, ela adestra seu pet, distribuindo pirulitos de patinha de cachorro, mandando sentar, dar a pata e rodar.

Mr/Ms Fetiche Brasil 2025 - Grande Final

Quando: Domingo, 8 de dezembro, às 15h00

Onde: Vila Dom Pedro Bar - Av. Dom Pedro I 998, São Paulo - São Paulo

Ingressos: Sympla