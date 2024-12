Reality com trisais e série sobre Raul Seixas: Globoplay anuncia novidades

Deborah Secco foi responsável por anunciar as novidades do Globoplay para 2025 em um painel na CCXP neste sábado (7).

A apresentadora caprichou no visual. Deborah escolheu um figurino para cada anúncio, e fazia as trocas de roupa em questão de segundos.

Filmes, séries e novelas

O painel começou com música. O ator Ravel Andrade e o músico Tony Gambel cantaram um cover de "Sociedade Alternativa" para anunciar a série "Raul Seixas: Eu Sou". Os dois são responsáveis por interpretar o cantor na produção. Ravel afirma que recebeu orientações do colega, que faz cover de Raul desde a adolescência: "O Tony me ensinou todas as nuances. Ele sabe como é a voz do Raul bêbado, jovem, me ajudou muito".

Também apresentaram a novela "Guerreiros do Sol". A produção teve seu trailer revelado, destacando a interpretação de Isadora Cruz no papel de Rosa, personagem inspirada em Maria Bonita. Durante o evento, a atriz comentou sobre a experiência: "Fala muito do meu Nordeste, do meu sertão. É uma honra interpretar esse ícone do poder feminino".

Alanis Guillen e Letícia Vieira apresentaram a série de terror "Vermelho Sangue". Na história, Letícia interpreta uma jovem amaldiçoada que se transforma em lobo-guará e, durante sua jornada, se apaixona por outra garota —interpretada por Alanis.

"Reencarne" e "Dias Perfeitos", ambas estreladas por Julia Dalavia, completam os thrillers. A primeira conta a história de um policial que pensa em tirar a própria vida após ser acusado de matar seu parceiro de trabalho, mas é interrompido por uma jovem que diz ser a reencarnação dele. A segunda, baseada no livro homônimo de Raphael Montes, acompanha um estudante de medicina que se apaixona por uma jovem que o beija para provocar ciúmes no namorado.

Realities

Deborah Secco apresentou o trailer de seu novo reality show, "Terceira Metade". Ela descreveu o programa como um experimento social que desafia padrões ao explorar relacionamentos não monogâmicos. Sabrina Sato, que também estava no palco, elogiou os trisais e Deborah brincou: "Sabrina, 50 vezes por semana fica mais fácil em três mesmo!".

Sabrina Sato adiantou detalhes de seu próximo reality, "Minha Mãe com Seu Pai". A proposta é que filhos ajudem seus pais solteiros a encontrar novos parceiros. Mas a apresentadora alertou: com os filhos confinados em uma casa, a pegação também acontece por lá!