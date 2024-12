Jennifer, mulher que negou trocar de lugar em avião, faz a primeira publi

Jeniffer Castro, que viralizou ao negar trocar de assento com uma criança no avião, já acumula 1,8 milhão de seguidores no Instagram, virou influenciadora e fez sua primeira publi nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

Jeniffer Castro foi filmada por uma mulher enquanto uma criança chorava para ficar no lugar dela no avião. Nas imagens, a jovem tranquilamente se nega a trocar de assento para que a criança ficasse próxima à janela. O registro viralizou nas redes sociais, com muita gente tomando partido por ela. Após a polêmica, Jeniffer começou a ganhar seguidores e já acumula mais de 1,8 milhão de pessoas em seu perfil.

Nesta sexta-feira (6), Jeniffer deu uma entrevista a Patricia Poeta no programa "Encontro", na Globo. Ao explicar o caso, ela disse já estar tomando medidas por conta de toda exposição.

Depois disso, ela anunciou sua primeira parceria publicitária nas redes sociais. "Eu segui plena todo momento, pois estava distraída, escolhendo os presentes de Natal", disse ela, ao divulgar uma empresa de varejo.

Jeniffer era praticamente anônima. No vídeo, Jeniffer é acusada por faltar com empatia com a criança, que chora no fundo do vídeo, e gerou uma série de comentários nas redes sociais.

Diante das críticas para a mãe, o perfil que compartilhou o vídeo foi desativado.